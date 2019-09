PILNE! Polacy wywalczyli brązowy medal ME. Nasi siatkarze nie dali Francuzom szans

Polscy siatkarze pewnie rozprawili się z Francuzami w boju o brązowy medal Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni pokonali w Paryżu gospodarzy „małego finału” 3:0.

W pierwszym secie po wyrównanej walce podopieczni Vitala Heynena pokonali „Trójkolorowych” 25:24. Drugi set pewnie wygrali 25:22. A w trzecim secie było jeszcze lepiej 25:21.

Po raz ostatni Polacy na podium czempionatu Starego Kontynentu stali w 2011 roku. Wówczas właśnie wywalczyli brąz. Mistrzami Europy zostali raz – 10 lat temu. W dorobku mają też pięć srebrnych medali (1975, 1977, 1979, 1981 i 1983) i dwa brązowe (1967, 2011). Francuzi triumfowali w tej imprezie w 2015 roku.

W piątek podczas półfinału w Lublanie żywiołowo reagująca i liczna publiczność niosła Słoweńców do zwycięstwa nad Polakami.

Paryż jest piątym miastem, a Francja trzecim krajem odwiedzanym przez biało-czerwonych podczas tych mistrzostw. W fazie grupowej rywalizowali w Rotterdamie i Amsterdamie, na dwa pierwsze spotkania fazy grupowej udali się do Apeldoorn, a na półfinał przenieśli się do Lublany. Podopieczni Laurenta Tillie od początku turnieju do końca rywalizowali w swojej ojczyźnie, zmieniając tylko miasta.

Finał Serbia – Słowenia odbędzie się w niedzielę.

Źródła: nczas.com, PAP