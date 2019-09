Sąd nie zgodził się na nadanie dziecku imienia… Dżihad! Sprytna matka znalazła synonim

Dżihad, czyli święta wojna, to także imię dziecka, które pewna mama nadała swojemu synkowi we francuskim mieście Dijon. Po miesiącu sąd imię z aktu urodzenia anulował ze względu na „pejoratywny wydźwięk”.

„Dżihadu” nie będzie, ale będzie bliskoznaczne imię Dżahida, które po arabsku ma to samo znaczenie – „wysiłek”, „odwaga”, ale już bez bezpośredniego skojarzenia z pojęciem wojny.

Nadane imię zostało zaskarżone do prokuratury przez USC jako „szkodliwe dla dziecka i mogące wywołać problemy w jego życiu”. Współczesny kontekst, uznał sąd, kojarzy takie imię z „fundamentalistycznymi ruchami islamistycznymi”.

Sąd w Dijon różne znaczenia słowa „dżihad”, nie tylko jako „świętej walki”, czy „świętej wojny”, ale też „pracy”, czy „wysiłku”, ale podkreślił negatywną konotację i kontekst terroryzmu.

Matka dziecka zapowiedziała odwołanie. Podobno nie jest nawet muzułmanką, a takie imię jej się po prostu podoba. Niezbyt rozgarnięta mama mówi, że „nie możemy wszędzie widzieć wojny, a we Francji wiele dziewcząt nazywa się Marie, chociaż jest to także imię związane z religią i nikt nie ma do nich zastrzeżeń”. Im się już wszystko powoli miesza…

Źródło: Le Figaro/ Valeurs Actuelles