Śmierć Jana Kobuszewskiego. Z jakich ról zapamiętamy tego wielkiego aktora?

Media informują dziś o śmierci Jana Kobuszewskiego. To bez wątpienia ogromna strata nie tylko dla środowiska aktorskiego, ale także całej polskiej kultury. Kobuszewski stworzył wiele wspaniałych ról nie tylko teatralnych, lecz również filmowych.

Kobuszewski ukończył studia na Wydziale Aktorskim PWST w Warszawie w 1956 roku. Następnie, w latach 1956-1957 występował na deskach w Teatru Młodej Warszawy. Później był aktorem w Teatrze Klasycznym w Warszawie, w latach 1964-1969 występował również w Teatrze Narodowym, a od 1976 do 2013 r. grał w warszawskim Teatrze Kwadrat.

Bez wątpienia największy rozgłos przyniosły mu role w filmach oraz serialach. Stworzył tam niezapomniane kreacje, które do dziś są wspominane przez widzów. „Ryś”, „Czterdziestolatek”, „Alternatywy 4”, „Zmiennicy”, „Graczykowie”, czy też „Klan” to tylko niektóre produkcje, w których wystąpił Kobuszewski. Łącznie aktor ten wystąpił w ok. 2 tys. programów telewizyjnych.

To jednak nie wszystko. Kobuszewski był również wybitnym komikiem. W swojej karierze występował on z kabaretami Dudek oraz ZAKR.

Źródło: se.pl