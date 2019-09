Cejrowski bez litości dla PiS! „Jak tak dalej pójdzie to niedługo nie da się tu wytrzymać”

Wojciech Cejrowski słynie z tego, że ostro krytykuje wszelkie rozwiązania socjalne, niezależnie od tego, z której strony wychodzą. W ostatnich czterech latach rządów Prawa i Sprawiedliwości powodów to krytykowania nie brakuje.

Wojciech Cejrowski w najnowszej audycji ostro skrytykował Prawo i Sprawiedliwość. Zdaniem podróżnika znanego między innymi z TVP, wprowadzenie przez PiS „13. emerytury”, której powtórkę zapowiedział już naczelnik Jarosław Kaczyński, jest niezgodne z konstytucją.

– Dlaczego nie podzielą trzynastki na dwanaście i nie dołożą stówki co miesiąc, co dla emeryta byłoby znacznie korzystniejsze? Ano dlatego, że ta trzynastka to nic innego jak kiełbasa wyborcza! – mówi Cejrowski.

– Moim zdaniem to jest nielegalne i niekonstytucyjne, żeby z ZUS-u do którego wpłacamy wypłacać dodatkowe emerytury, skoro umowa była na 12 emerytur. Moim zdaniem Jarosław Kaczyński kupczy nieprawnie pieniędzmi z ZUS-u rozdając trzynastkę i czternastkę – dodaje.

Komentator polityczny odniósł się także do niedawnej konwencji PiS, podczas której Jarosław Kaczyński z pogardą zwrócił się do przedsiębiorców. Oczywiście Cejrowski stanął wyraźnie po stronie wolności gospodarczej.

– Patriotyzm nie polega na tym, żeby się dać grabić władzy, która jest wyrodna. Polega na tym, żeby rozwijać swoje talenty i swój biznes i być może zamiast tracić tu pieniądze bez potrzeby, pomnażać je gdzie indziej po to, żeby kiedyś wrócić gdy zmienią się warunki – powiedział.

– Polak nie jest lepszy od tego, że da się złupić Jarosławowi Kaczyńskiemu, a Polska nie jest lepsza dlatego, że płacimy większy ZUS (…) Jak tak dalej pójdzie to niedługo nie da się tu wytrzymać – podkreślił Cejrowski.