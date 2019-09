Jacek Wilk podał powód dla którego Koalicja Obywatelska trzyma Jachirę na listach. „Najwidoczniej kierują się do ludzi, którzy takich świrów w Sejmie chcą mieć”

Jacek Wilk skomentował obecność znanej skandalistki Kaludii Jachiry na listach Koalicji Obywatelskiej. Kandydat Konfederacji wyraził współczucie z tego powodu i podał powód, dla którego tak się dzieje.

Jacka Wilk był gościem programu „Śniadanie w Polsat News”. Zapytany o sprawę Klaudii Jachiry powiedział, że nie może zrozumieć z jakiego powodu od dwóch tygodni trwa publiczna dyskusja na temat „niezrównoważonej pani”.

Jacek Wilk słusznie zauważa, że Jachira nie ma nic do zaoferowania jeśli chodzi o program polityczny. Dostrzega za to „parcie na szkło” i chęć ze strony Jachiry bycia „osobą znaną z tego że jest znana”.

Polityk Konfederacji wyraził współczucie pod adresem Koalicji Obywatelskiej z powodu jej obecności na listach wyborczych. Jednocześnie zwrócił uwagę, że nic nie dzieje się bez powodu i tak też jest w przypadku kandydatów tej kategorii, którzy znajdują się na listach KO.

– Najwidoczniej kierują się do ludzi, którzy takich świrów w Sejmie chcą mieć. Trudno skoro taki macie target. – powiedział Wilk.

Wywołało to relację prowadzącego program Dariusza Ociepy.

– Coraz ostrzej, coraz ostrzej Panie pośle – powiedział.

– Pewne rzeczy trzeba po prostu nazywać po imieniu – odparł na to Jacek Wilk.

Warto podkreślić, że to pierwsze tego typu zaproszenie dla polityka Konfederacji do cieszącego się sporą oglądalnością niedzielnego programu „Śniadanie w Polsat News”. Z pewnością będzie miało to przełożenie na rozpoznawalność całej Konfederacji i zwiększy szanse na osiągnięcie korzystnego wyniku wyborczego.