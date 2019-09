Komunistyczny absurd. Zaproponowali chuliganom podpalającym samochody darmowy basen

Lokalna komórka Francuskiej Partii Komunistycznej (PCF) wymyśliła slogan skierowany do młodych chuliganów z przedmieść: „Pływaj, zamiast podpalać”. Poszła za tym propozycja tow. Pierre’a Bonneta, szefa sekcji PCF w Joué-lès-Tours w departamencie Indre-et-Loire, aby wpuszczać ich za darmo na basen.

W ten sposób lokalni komuniści chcą rozwiązać problem podpalania we Francji samochodów. Ponieważ ostatnio w dzielnicy Rabière doszło do takich incydentów, komuniści starają się przekonać gminę do zaoferowania bezpłatnego dostępu do basenu o nazwie „Bubble O” jej młodym mieszkańcom.

Pod petycją „Pływaj zamiast podpalać” podpisało się 538 osób. Tow. Bonnet uważa, że wandalizm mieszkańców blokowisk to wynik biedy i braku odpowiedniego zajęcia. Darmowy basen miałby uruchomić czynnik „ludzki, społeczny i sportowy” i oderwać młodzież od aktywności piromanów.

Mer Frédéric Augis przyjął petycję komunistów z zainteresowaniem i poprosił swoją radę gminy o oszacowanie kosztów takiego projektu.

Na razie podpalanie aut to nadal główna dyscyplina „sportu” młodych z Joué-lès-Tours. Przypadki takie nasiliły się szczególnie pod koniec ubiegłego roku. Aby walczyć z przemocą w mieście, burmistrz wprowadził nawet godzinę policyjną dla nieletnich w wieku poniżej 17 lat.

Od tego czasu podpalono w mieście i tak 15 samochodów. Zakładanie, że pływanie odciągnie kogokolwiek od chuligaństwa jest pobożnym życzeniem. Wkrótce okaże się, że „francuska” młodzież ma zdolności interdyscyplinarne i potrafi nawet łączyć wodę z ogniem.

🇫🇷 Joué-les-Tours : Malgré le couvre-feu pour les mineurs, 15 voitures ont été incendiées. https://t.co/3OSxQ6QrP8 — Actu17 (@Actu17) December 26, 2018

Źródło: Actu17