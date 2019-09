Konfederacja w Sejmie. Nowy sondaż Social Changes. Wygrywa niemal już „tradycyjnie” PiS

Niecałe 47 proc. poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości w sondażu pracowni Social Changes dla portalu wPolityce.pl. przekłada się na ponad 250 mandatów. Druga jest Koalicja Obywatelska z wynikiem 27,8 proc.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w tą niedzielę, głos na Zjednoczoną Prawicę oddałoby dokładnie 46,9 proc. obywateli. Zauważalna jest tu jednak tendencja spadkowa (spadek o 0,3 pkt.). Z kolei notowania Koalicji Obywatelskiej wzrosły o 1,7 pkt. proc. do 27,8 proc. Podobnie jak dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej, na który chce głosować 12,6 proc. badanych.

Badanie dla portalu wPolityce.pl stosowało przy pytaniu o preferencje nazwy komitetów, jakie pojawią się rzeczywiście na kartach wyborczych.

W Sejmie znalazłby się także sojusz ludowców i Kukiz’15 występujący tu pod nazwą komitetu PSL. Wybrało go 6,8 proc., badanych. PSL wyprzedziło Konfederację zaledwie o 0,9% (margines błędu). Konfederacja zyskuje poparcie 5,9 proc. ankietowanych, ale jest to w stosunku do poprzedniego badania tej pracowni spadek o 1,6 proc.