Korwin-Mikke wprost o promocji LGBT! „Trzeba wyrżnąć te wszystkie elity, które popierają zboczenia”

Janusz Korwin-Mikke ostro wypowiedział się o politykach, którzy propagują środowiska LGBT. W programie Kamili Biedrzyckiej lider Konfederacji stwierdził, że takich ludzi trzeba „wyrżnąć”.

– Trzeba wyrżnąć te wszystkie elity, które popierają zboczenia – grzmiał gość „Expressu Biedrzyckiej”.

Prowadząca program próbowała nie zgadzać się na nazywanie przez JKM osób LGBT „zboczeńcami”.

– Zboczenie to jest robienie co innego niż robi większość ludzi. To jest zboczenie i z całą pewnością tego nie można propagować – wyjaśnił Biedrzyckiej lider Konfederacji.

