Rząd PiS nie zna litości! Przez reformę edukacji Anna Dereszowska przeżywa prawdziwy dramat

Okazuje się, że reforma szkolnictwa autorstwa minister Anny Zalewskiej, daje się we znaki popularnej aktorce Annie Dereszowskiej. Okazuje się, że córka popularnej aktorki musiała zmienić szkołę, a to rozbiło codzienne życie aktorki.

Anna Dereszowska jest matką dwójki małych dzieci, a oprócz tego ciągle dostaje jakieś role w serialach i filmach. Z trudem łączy obowiązki prywatne i zawodowe, a dodatkowo ostatnio przeżywa trudne chwile związane ze starszą córką.

Starsza córka Dereszowskiej, Lena ma jedenaście lat i chodzi obecnie do podstawówki. Okazuje się, że musiała jednak zmienić szkołę (budynek), w związku z przeprowadzoną przez rząd PiS reformą edukacji.

– Teraz w domu mamy twardy orzech do zgryzienia: dojazdy do szkoły. Po reformie szkoła, do której chodzi, nie mieściła się w swoim budynku i trzy kolejne lata, czyli od szóstej do ósmej klasy będzie już jeździć na drugi koniec miasta. Koszmar – żali się Dereszowska.

– My mieszkamy z jednej strony Warszawy, w Wawrze, a nowa szkoła mieści się po drugiej stronie, na starej Ochocie. Poranna organizacja jest dla nas sporym wyzwaniem. Ale Lena tak kocha tę szkołę, że absolutnie nie chciała jej zmieniać – dodaje aktorka w rozmowie z portalem „pomponik”.