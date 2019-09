Ten DRAMAT miał rozegrać się we wrześniu. Zostały ostatnie chwile na spełnienie wizji jasnowidza Jackowskiego

Jasnowidz z Człuchowa Krzysztof Jackowski podczas jednej z transmisji na swoim youtubowym kanale pokusił się o zrobienie wizji na żywo. Jego przepowiednia dotyczy zbliżającego się ataku na Iran. To może być początek III wojny światowej.

„Uderzenie na Iran to nie są przelewki. To już nie będzie tak jak stało się z Irakiem – kilka dni i po Iraku. Iran jest przygotowany na taka ewentualność, do wojny lub do odwetu. Sytuacja jest bardzo niebezpieczna” – powiedział na wstępie Jackowski.

Potem jasnowidz przystąpił do wykonywania wizji. Chwilę milczał w skupieniu, po czym przedstawił to co zobaczył.

„Kojarzy mi się defilada. Jakieś święto narodowe w jakimś kraju. I w trakcie tej defilady coś się stanie… Tu nie chodzi o Iran.”

Jackowski znów się skupił i po chwili przedstawił wizję dotyczącą Iranu.

„Iran będzie zaatakowany. Z dwóch stron na raz. Wstaniemy rano i dowiemy się, że Iran został zaatakowany.”

„Nie zawsze czas ma znaczenie w jasnowidzeniu, tu bardzo ryzykuję, ale czuję atak w drugiej połowie września” – powiedział jasnowidz.

„Jeżeli dojdzie do ataku na Iran Polska się bardzo w ten atak zaangażuje. Jest to błąd Polski, ponieważ Polska jako sojuszniczek w mojej ocenie niewiele znaczymy dla USA, jak mięso armatnie. Jesteśmy dobrym biznesem dla USA” – ocenił Jackowski.

„Jeżeli dojdzie do ataku na Iran zaangażują się trzy państwa – USA, Izrael i uwaga – albo w to będzie wciągnięta, albo sama ruszy Turcja. Ja nie wiem czy Turcja ruszy jako sojusznik USA i Izraela, może to się jakoś inaczej potoczy, że Turcja będzie w tym brała udział.”

„Dziwnie mi się to kojarzy. Dojdzie do trzech ataków, albo przez trzy dni będą naloty na Iran. Te pierwsze naloty na Iran mogą być bez odzewu. Iran może nas zaskoczyć, bo nie będzie odwetu. Po trzecim ataku nastąpi odwet, ale nie zaraz po ataku. I to będzie odwet piorunujący. Po trzecim nalocie Iran da potężne odparcie.”

Odpowiadając na pytanie widzów Jackowski powiedział także o ewentualnej III wojnie światowej.

„Szanowni państwo, nie myślmy o tym, gdzie w tym znajdą się Rosja i Chiny. Jeżeli tam się znajdą, to bezdyskusyjnie mamy początek III wojny światowej, która cały czas wisi na włosku i to jest bardzo niebezpieczne” – stwierdził Krzysztof Jackowski.

Poniżej całe nagranie z wizji jasnowidza z Człuchowa.