To zdjęcie to fotomontaż, ale okazało się prorocze. Świat znów dał się nabrać staremu grandziarzowi! To George Soros sfinansował tzw. Globalny Strajk Klimatyczny

Zdjęcie powyżej, to fotomontaż, który szybko stał się popularny w sieci. Widać na nim ekoPippi Gretę Thunberg w objęciach starego spekulanta Georga Sorosa. Obrazek okazał się proroczy. Według nowego raportu George Soros sfinansował radykalne grupy zajmujące się ochroną środowiska, biorące udział w tzw. „Global Climate Strike” czyli „Globalnym Strajku Klimatycznym”.

Przynajmniej 22 z lewicowych grup aktywistów wymienionych jako partnerzy w Global Climate Strike otrzymało w latach 2000-2017 aż 24 854 542 dolary od miliardera spekulanta George’a Sorosa za pośrednictwem Open Society Network, poinformował w czwartek Joseph Vazquez z Media Research Center.

Lewicowe media przekonywały nas, że to 16-letnia Greta Thunberg rozpaliła młodzież na całym świecie do protestów klimatycznych, jednak widać było od początku, że to koordynowana i zorganizowana akcja radykalnych organizacji. Jak się okazuje, znaczna część środków pochodzi od znanego lewaka, żydowskiego spekulanta George’a Sorosa.

Wśród organizacji otrzymujących fundusze Sorosa były: Fundusz na rzecz Globalnych Praw Człowieka, Global Greengrants Fund, 350.org, Amnesty International, Avaaz, Color of Change i People’s Action. Każda z tych grup ma programy i cele związane z klimatem, od redukcji globalnej emisji dwutlenku węgla i 100 procent „czystej energii”, do eliminacji paliw kopalnych i „zielonego ruchu na rzecz praw obywatelskich”.

Inni główni darczyńcy to kandydat na prezydenta Demokrata Tom Steyer, NextGen America, a także Sierra Club, który podobno otrzymał miliony od byłego burmistrza Michaela Bloomberga.

Grupa 350.org, założona przez Billa McKibbena w 2008 roku, walczyła z energetyką węglową w Indiach, a także próbowała zatrzymać rurociąg Keystone XL w USA.

Naiwna młodzież znów dała się zmanipulować „starszym i mądrzejszym”. To wszystko nie ma nic wspólnego z klimatem i ochroną przyrody. Ten cały światowy ruch ekologiczny to tylko lewacka polityczna awantura o władzę i pieniądze.

Źródło: breitbart.com