Witold Tumanowicz z Konfederacji zapowiada: „Doprowadzimy do sytuacji, w której przegłosujemy ustawę anty-LGBT”

Witold Tumanowicz, lider listy kandydatów do Sejmu Konfederacji Wolność i Niepodległość w okręgu 7, zapowiedział rozdział LGBT od państwa.

Tumanowicz brał udział w briefingu prasowym jaki odbył się, przed konwencją wyborczą Konfederacji w Lublinie.

Nawiązał między innymi do sobotniego „tęczowego marszu” pod hasłem „Wielkiej promocji homoseksualizmu w Lublinie”

– Doprowadzimy do rozdziału LGBT od państwa – zapowiedział.

– My, jako Konfederacja doprowadzimy do sytuacji, w której przegłosujemy ustawę anty-LGBT. To jest jeden z fundamentów tego, dlaczego idziemy do Sejmu – zadeklarował Tumanowicz.

Odniósł się także do interwencji policji wobec osób, które usiłowały blokować „Marsz równości”. Użyto wobec nich gazu łzawiącego i armatki wodnej. Zatrzymano 38 osób pod zarzutem uczestnictwa w nielegalnym zbiegowisku.

– Chcemy wyrazić ogromne oburzenie tym, co się działo na ulicach naszego miasta, ponieważ nie dość, że profanowane były polskie symbole narodowe, polskie symbole święte, religijne, mamy do czynienia z sytuacją, w której normalni mieszkańcy Lublina byli gazowani, bo chcieli się sprzeciwić tej manifestacji – powiedział Tumanowicz.

