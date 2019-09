Wzruszające słowa Krzysztofa Rutkowskiego. Detektyw przeżył istny dramat [FOTO]

„To ciężki czas dla Krzysztofa Rutkowskiego. W niedzielę w wieku 83 lat zmarła mama byłego detektywa, Urszula Rutkowska. Jeszcze w sierpniu 83-latka brała udział w hucznej ceremonii ślubnej swojego syna i jego wybranki Mai Plich” – podał portal Fakt.pl.

O śmierci ukochanej mamy poinformował sam Rutkowski za pośrednictwem Facebooka. „Była z Nami przez całe życie, zawsze pogodna i dbająca o wszystkich dookoła, życzliwa.

Z ogromnym żalem po stracie Uli, ale widocznie potrzebowali Jej gdzie indziej” – napisał.

To był wyjątkowy rok dla pani Urszuli. To czas w którym kobieta cieszyła się z wesela syna, oraz czas w którym obchodziła 60. rocznicę ślubu ze swoim mężem Jerzym. Państwo Rutkowscy otrzymali nawet z tego tytułu medale oraz list gratulacyjny od prezydenta RP Andrzeja Duda. Niestety, jak podał portal patriot24.net, kobieta nie zdążyła już go przeczytać.

Dwa tygodnie temu stan pani Urszuli się pogorszył, wtedy też trafiła do szpitala. Niestety lekarze okazali się bezradni w obliczu choroby. Mama Rutkowskiego odeszła w niedzielę o 18.30.