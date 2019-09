Debata „Po prostu Polska” na antenie RMF FM. Konfederację reprezentował Sławomir Mentzen [VIDEO]

Radio RMF FM wyłamało się z akcji zamilczania Konfederacji, dzięki czemu w najnowszej debacie pt. „Po prostu Polska” na antenie tej rozgłośni usłyszeć można było Sławomira Mentzena opowiadającego o programie jedynego prawicowego ugrupowania startującego w nadchodzących wyborach.

Przedstawiciel Konfederacji o mały włos tym razem sam nie wykluczył się z debaty – Mentzen spóźnił się z powodu korków.

Polityk zdążył na szczęście dotrzeć do studia akurat w momencie, w którym prowadzący miał zadać mu pierwsze pytanie.

Pytanie zaś dotyczyło kwestii programowych, a konkretnie zapatrywania się Konfederatów na problem migracji.

– Jesteście przeciwni imigracji. Czy na granicy z Ukrainą należy zbudować mury? – zapytał polityka dziennikarz.

– W tym momencie nie trzeba budować murów. (…) Jesteśmy przeciwni masowej imigracji z krajów odmiennych kulturowo. Ukraińcy w Polsce nie sprawiają obecnie żadnych problemów – odpowiedział Mentzen.

– To postulat z programu Ruchu Narodowego – dodał prowadzący.

– Ruch Narodowy ani Partia Wolność nie startują samodzielnie – Sławomir Mentzen przypomniał radiowcowi, że do wyborów środowiska prawicowe idą jako Konfederacja, w skład której wchodzi wiele stronnictw.

Kolejne pytanie pochodziło od słuchacza radia RMF FM. „Jaki macie pomysł na finansowanie obecnych zobowiązań emerytalnych po wprowadzeniu po wprowadzeniu dobrowolnej składki ZUS?” – takie pytanie przeczytał dziennikarz prowadzący debatę. Chodziło oczywiście o to, że Konfederacja jest przeciwna przymusowym ubezpieczeniom.

– Mój pomysł jest następujący aby wprowadzić nowy rodzaj obligacji o bardzo długim terminie zapadalności w momencie przejścia danej osoby na wiek emerytalny. W okresie przejściowym przymusowy wykup obligacji przez pracowników. Do tej pory mają fikcyjny zapis w ZUS-ie, a tak otrzymywaliby taką obligację pomiędzy oprocentowaniem obligacji skarbu państwa, a stawką rewaloryzującą emerytury (…) Pieniędzmi z obligacji opłacano by emerytury. Tymi obligacjami można by handlować – jeśli ktoś nie chciałby oszczędzać. Z psychologii wiemy, że […] że ludzie by ich nie sprzedawali – odpowiedział ekonomista z Konfederacji.

Chodzi o to aby ludzie mieli możliwość odsprzedania swojego prawa do emerytury, a dotychczasowe emerytury zamienić na formę posiadania obligacji.

Kolejne pytanie dotyczyło rozbieżności w programach partii KORWiN i Ruchu Narodowego, a konkretnie kwestii dotacji dla wydobycia węgla.

– Partia KORWiN zapisała w swoim programie, że należy zlikwidować dotacje dla górnictwa, a kopalnie sprywatyzować. Z kolei Ruch Narodowy jest temu przeciwny. (…) Co Konfederacja zrobiłaby z polskimi kopalniami? – zapytał prowadzący.

– Z powodu nacisków Unii Europejskiej i większej części świata, stopniowo będziemy musieli odchodzić od węgla, nie jest to nasza decyzja, zostanie nam to narzucone z góry. W związku z tym musimy w dłuższej perspektywie uzupełnić ten miks energetyczny jakimiś innymi źródłami energii. (…) Naszym zdaniem ten miks energetyczny powinniśmy uzupełnić energią atomową – jest ona bezpieczna, zielona i tania. (…) Chcielibyśmy jak najdłużej produkować energię z węgla, ponieważ mamy w Polsce dużo węgla. Zrobilibyśmy wszystko, by nie zamykać kopalń, które radzą sobie na wolnym rynku – odpowiedział Mentzen.

W drugiej części debaty Sławomir Mentzen został zapytany o plany Konfederacji na politykę socjalną.

– Jesteście partią wolnościową. Proponujecie radykalne obniżki wydatków publicznych i spore ulgi. Z tym się wiąże zmniejszanie wydatków na pomorc socjalną. Co zrobicie z transferami socjalnymi – co z 500 plus, świadczeniami socjalnymi… Co jeśli napisze do pana matka pięciorga dzieci? – zapytał dziennikarz.

– Nie będziemy likwidować najbardziej potrzebnej pomocy socjalnej – funduszy dla niepełnosprawnych czy niesamodzielnych. Należy zastanowić się nad tym, czy naprawdę wszystkie osoby, które w tym momencie otrzymują pomoc socjalną, na pewno powinny ją otrzymywać. Nie szukalibyśmy oszczędności w kieszeniach ludzi tylko w kieszeniach urzędów, ministersw i polityków. Transfery socjalne będziemy ciąć punktowo i tam gdzie są one nieefektywne – odpowiedział Mentzen.

Ponadto Mentzen zauważył, że 500 plus nie spełniło swojej prodemograficznej misji, a jedynie wyczerpało mnóstwo środków, dzięki którym można spróbować w innym sposób podreperować polską słabą polską sytuację demograficzną.

Trzecia część oparta była o pytania od specjalistów. Przedstawicielowi Konfederacji pytanie zadawał Rafał Woś:

– Dlaczego wasz program to kwintesencja liberalizmu III RP? – Woś porównał Konfederatów do Leszka Balcerowicza i Donalda Tuska.

– Nie mogę się zgodzić, że to co my proponujemy to kwintesencja liberalizmu III RP. Tego co proponujemy, nikt wcześniej nie proponował. Proponujemy likwidację podatku PIT. Chcemy podwyższyć w pierwszym roku kwotę wolną od podatku. Nie zgadzamy się na władze urzędników nad polakami i ich portfelami. To nas odróżnia od innych partii – odpowiedział doktor Mentzen

Prowadzący dopytywał czy polityka Konfederacji będzie bardziej wolnorynkowa, czy bardziej nastawiona na pomoc społeczną.

– Jestem zwolennikiem nauki społecznej Kościoła. Państwo i samorządy powinny pomagać najsłabszym jeżeli nikt inny pomagać im nie może – powiedział polityk.

Cała debata dostępna jest na YouTubie

Źródło: RMF FM