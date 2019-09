Kierowca pędził 239 km/h na S7. To co powiedział policji było bezczelne…

Takiego rajdowca policjanci z Nidzicy się nie spodziewali. Zatrzymali 22-letniego kierowcę, który jadąc drogą ekspresową S7 przekroczył prędkość o 119 km/h! Młody kierowca jechał z prędkością 239 km/h. Policjantom bezczelnie tłumaczył, że „lubi tak jeździć”…

Bezmyślna i nieodpowiedzialna – takimi słowami można określić decyzję 22-latka, który na trasie S7 w powiecie nidzickim rozpędził swojego mercedesa do prędkości 239 km/h. Jego szaleńcza jazda została przerwana, gry do kontroli drogowej zatrzymali go policjanci.

– To przykład kierowcy zupełnie pozbawionego wyobraźni i poczucia odpowiedzialności – oceniła policja.

Jak podaje portal policja.pl podczas służby pełnionej na drodze S7 radiowozem wyposażonym w videorejestrator zauważyli pędzącego w kierunku Mławy mercedesa.

Rajdowiec amator został zatrzymany o godz. 20.10 na wysokości miejscowości Pawliki. Gdy pokazano mu, że jechał z prędkością 239 km/h, 22–latek bezczelnie odpowiedział, że „lubi tak jeździć”.

Jaki dostał mandat? Za przekroczenie dozwolonej prędkości jazdy o 119 km/h otrzymał mandat w wysokości 500 zł. oraz 10 punktów karnych.

Poniżej nagranie.

Tłumaczenia tego młodego kierowcy przypominają, tą kultową scenę z filmu „Job, czyli ostatnia szara komórka!”

Źródło: policja.pl/ Polsat News