Kornel Morawiecki nie żyje. Wiemy kto zajmie jego miejsce na liście wyborczej PiS

W związku ze śmiercią Kornela Morawieckiego, Prawo i Sprawiedliwość wystawi kandydaturę wiceprzewodniczącego sejmiku województwa podlaskiego Marka Komorowskiego na senatora w okręgu nr 59 – wynika z informacji zbliżonych do kierownictwa ugrupowania.

Kornel Morawiecki – działacz opozycji demokratycznej w PRL, przywódca „Solidarności Walczącej”, marszałek senior Sejmu VIII kadencji, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego zmarł w poniedziałek po ciężkiej chorobie. Miał 78 lat.

W jesiennych wyborach parlamentarnych był kandydatem PiS do Senatu w okręgu nr 59, obejmującym część województwa podlaskiego, m.in. miasta Łomżę i Suwałki.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, jeśli skreślenie nazwiska kandydata na senatora nastąpiło wskutek jego śmierci, zgłaszający ma możliwość zgłoszenia nowego kandydata, najpóźniej jednak w 15 dniu przed dniem wyborów. Nie wymaga to kolejnej zbiórki co najmniej 2 tys. podpisów, co jest konieczne przy zgłaszaniu kandydatów na senatora.

Termin ten minął formalnie w sobotę 28 września. Jednak zgodnie z prawem, ponieważ przypadał na dzień wolny od pracy, za upływ terminu przyjmuje się kolejny dzień pracujący, czyli poniedziałek 30 września, a godzina mija z zakończeniem pracy przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku.

Z informacji PAP wynika, że PiS na nowego kandydata zgłosi Marka Komorowskiego, wiceprzewodniczącego sejmiku województwa podlaskiego i przewodniczącego klubu PiS w sejmiku.

Wybory parlamentarne odbędą się 13 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.

