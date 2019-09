„Lech Wałęsa nas***ał do święconej wody” – szokujące wspomnienia Józefa Krysztoforskiego

Józef Krysztoforski to przyjaciel Lecha Wałęsy z lat młodości, był np. przyjmowany wraz z noblistą do Pierwszej Komunii Świętej. Nic więc dziwnego, że zna wiele „ciekawostek” z życia młodego Wałęsy, również tych kontrowersyjnych.

– Mieliśmy wtedy po dziewięć chyba lat. Wieki temu. Ale takich rzeczy się nie zapomina. Uczył nas organista Dąbrowski. W kościele to było. Gdy on wyszedł, Wałęsa podszedł do kropielnicy, wyjął i nasikał do święconej wody. No, nie da się ukryć, tak było – wspomina Krysztoforski w rozmowie z „Expressem Bydgoskim”.

Czy parcie na pęcherz przyszłego prezydenta było tak silnie, że „nie chciał ale musiał”, czy też był to jakiś mało wyrafinowany szczeniacki wybryk? Tego nie wiadomo.

9-latek to nie jest już zupełnie małe dziecko, żeby nie wiedziało jak powinno się zachowywać w kościele.

Sama historia jest, w niektórych kręgach dość powszechnie znana. Wałęsa zadawał jej kłam już w 2009 roku.

– Człowieku, czy Ty jesteś tej samej wiary co ja? Czy Ty wiesz, na jakiej wysokości jest chrzcielnica? Na pewno wyżej niż 8-latka głowa – w ten sposób prezydent odpowiedział Pawłowi Zyzakowi, który już dawno całe zdarzenie opisał w książce „Lech Wałęsa. Idea i historia”.

Dzięki wycieczce do kościoła, w którym Wałęsa był przyjmowany do Pierwszej Komunii Świętej, można się przekonać, że akurat w tej świątyni kropielnica usytuowana jest wyjątkowo nisko…

