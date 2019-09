Mafia imigrantów opanowuje Włochy! Dopuszczają się najstraszniejszych przestępstw. Gwałty, kanibalizm, wycinanie organów

Włochy zostały kulturowo ubogacone o kolejną mafię. Wcześniej włoskie służby zwalczały takie grupy grupy przestępcze jak Ndrangheta i Camorra, teraz Włosi muszą obawiać się również nigeryjskiej mafii. Z „przybyszami” bardzo chętnie współpracują starzy sycylijscy mafiozi.

O mafii nigeryjskiej mówi się we Włoszech „Cosa Nera”, co ma oznaczać „czarną” wersję „Cosa Nostry”. Wpływy afrykańskiej organizacji przestępczej rozciągają się na 80 krajów na całym świecie – taki zasięg mafiozi zawdzięczają m.in. kryzysowi migracyjnemu. Obecnie „Cosa Nera” kontroluje obszar od Turynu do Palermo i rekrutuje nowych członków w ośrodkach dla tzw. „uchodźców”.

Gwałty, kanibalizm, wycinanie organów

O nigeryjskiej mafii zrobiło się głośno po strasznym morderstwie, które przypisano właśnie członkom zbrodniczej organizacji. 30 stycznia 2018 roku w Maceracie zgwałcono i zamordowano dwoma ciosami nożem 18-letnią Pamelę Mastropietro. Jej ciało rozczłonkowano, wytoczono z niego całą krew, wyjęto z niego wszystkie narządy wewnętrzne, ściągnięto skórę, mięśnie, wnętrzności wymyto wybielaczem.

Aresztowany Nigeryjczyk miał na ciele symbole świadczące o przynależności do właśnie tej organizacji mafijnej, po rozczłonkowaniu zwłok Pameli chciał schować jej ciało do zamrażarki i zjadać stopniowo, gotując zupy.

Na telefonie innego zatrzymanego, również posądzanego o przynależność do „Cosa Nery” znaleziono zdjęcia torturowanych ludzi.

Źródłem dochodu mafii pozostaje handel ludźmi i sprzedaż narkotyków. Epicentrum działania organizacji znajduje się w Caserta, w Castel Volturno, centrum handlu ludźmi i narkotykami.

Sycylijscy mafiozi są bardziej otwarci niż reszta Włochów

Nigeryjska mafia współpracuje z sycylijską – pomiędzy Camorrą i organizacjami określanymi jako Cosa Nera powstają umowy dotyczące np. dystrybucji narkotyków. Oba środowisko są wobec siebie bardzo tolerancyjne.

Kryzys migracyjny, a nigeryjska mafia

Oficjalne włoskie statystyki pokazują, że nigeryjscy migranci najrzadziej pracują (45,1% w porównaniu z 59,1% wśród innych nieeuropejskich narodowości), a poziom bezrobocia wśród nich sięga nawet 34,2% w porównaniu z 14,9% wśród nieeuropejskich narodowości.

Ponadto w 2017 roku łączna kwota przelewów z Włoch do Nigerii wyniosła 74,79 mln euro, czyli dwa razy więcej niż w 2016. Ustalono, że oprócz legalnie pozyskanych środków, w tej kwocie zawarte są pieniądze pochodzące z nielegalnej działalności związanej z działaniem mafii.

Specjalna ochrona ze względu na kolor skóry

Okazuje się, że nie tak łatwo jest zinfiltrować to środowisko przestępcze. W odróżnieniu od innych włoskich mafii, większość członków tej organizacji jest czarnoskóra. Tymczasem niewielu „nowych Włochów” o ciemnej karnacji pali się do zostawania policjantami. Przez takie niedobory kadrowe nie ma ludzi, którzy mogliby spróbować rozpracować tę mafię.

Źródło: Sputnik Italy