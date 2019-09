Papież Franciszek o tym jakiej muzyki można słuchać w kościele. Nie wszystkie melodie są tego godne

– Śpiewanie i wykonywanie muzyki w kościele to jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie można robić na chwałę Boga. Piękna i dobra muzyka zbliża bowiem do Boga – powiedział papież Franciszek w przemówieniu do Włoskiego Stowarzyszenia św. Cecylii. Nie wszystkie melodie są jednak, w opinii Ojca Świętego, godne tego aby wybrzmieć w kościele.

– Nie jakakolwiek muzyka, lecz muzyka święta, bo święte są obrzędy. Muzyka o wzniosłości właściwej dla sztuki, bo Bogu należy się to, co najlepsze. Muzyka powszechna, aby wszyscy mogli ją pojąć i uczestniczyć w celebracji. A przede wszystkim muzyka inna i zdecydowanie odróżniająca się od muzyki przeznaczonej do innych celów. Paweł VI mówił: Nie wszystko jest wartościowe, nie wszystko jest godne, nie wszystko jest dobre. Sakralność musi się łączyć z pięknem w harmonijnej i pobożnej syntezie – powiedział papież.

Według Franciszka podstawowym wzorem dla śpiewu kościelnego pozostaje chorał gregoriański. Papież przypomniał, że Paweł VI dokonując reformy liturgicznej chciał, aby muzyka integrowała się z liturgią i z niej czerpała swoje główne inspiracje.

– Liturgia jest bowiem podstawową szkołą katechizmu – przypomniał Franciszek.

Źródło: Deon.pl