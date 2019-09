Papież wzywa młodych ludzi do udziału w REWOLUCJI! „Nie lękajcie się w tym uczestniczyć”

Papież Franciszek przyjął członków „Centro Social Padre David de Oliveira Martins” z Bragi w Portugalii. W swoim przesłaniu do młodych ludzi Papież powiedział, aby nie bali się oni uczestniczyć w „rewolucji”, do której wzywa ich Chrystus.

Centrum Społeczne Ojca Davida De Oliveiry Martins na początku było tylko kuchnią zupową w Portugalii, która powstała prawie 70 lat temu. Od tego czasu stała się uznaną przez rząd instytucją solidarności społecznej, oferującą opiekę, schronienie i wsparcie sierotom, potrzebującym dzieciom i osobom starszym.

Kiedy papież Franciszek spotkał się z przedstawicielami Centrum, w tym z wieloma młodymi ludźmi, nazwał je „pięknym darem Bożym”. Papież uznał, że Centrum jest także owocem „wkładu pokornego i hojnego ludu w odpowiedzi na wezwanie ojca Davida de Oliveiry Martinsa”. Ks. David, który zmarł w 1990 r., poświęcił swoje życie służbie biednym i marginalizowanym.

– Bóg dał mu łaskę dotknięcia serc biednych i pokornych – powiedział Papież.

Papież zaprosił młodych również do wspólnego spojrzenia w przyszłość.

– Nigdy nie pozwól, by przeszłość decydowała o twoim życiu – powiedział Ojciec Święty – zawsze czekaj. Pracuj i walcz, aby osiągnąć to, czego chcesz. I niech nikt z was nigdy nie czuje się samotny.

Papież wezwał młodych ludzi by wzięli udział w rewolucji.

– I nie lękajcie się uczestniczyć w rewolucji, do której was wzywa Chrystus: rewolucji czułości – mówił biskup Rzymu.

Źródło: Vatican News