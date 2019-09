Polscy politycy wspominają Kornela Morawieckiego. Poruszające i pełne szacunku słowa m.in. Dudy, Kukiza, Bosaka, Schetyny czy Tuska

30 września zmarł Kornel Morawiecki, twórca Solidarności Walczącej, kandydat na prezydenta w 2010 roku, marszałek senior Sejmu VIII kadencji, ojciec obecnego premiera. W mediach społecznościowych wspominają go różne postaci polskiej sceny politycznej.

Prezydent Andrzej Duda nazwał Kornela Morawieckiego na Twitterze „Niezłomnym Wojownikiem”.

– Odszedł Pan Marszałek Kornel Morawiecki. Niezłomny Wojownik o wolną, suwerenną i niepodległą Polskę. Twórca i symbol Solidarności Walczącej. Cześć Jego pamięci! RiP – napisała głowa państwa.

Krzysztof Bosak z Konfederacji zachęca do modlitwy za duszę Kornela Morawieckiego. Polityk wywodzący się z obozu narodowców przypomina o radykalnie antykomunistycznej postawie marszałka seniora, która przejawiała się poprzez jego opozycyjną działalność w okresie PRL-u, ale również i o tym, że Morawiecki był człowiekiem lewicy „odległym od wiary i Kościoła”.

– Odszedł Kornel Morawiecki, przeciwnik komunizmu i człowiek, który miał zasady. Uczciwość nakazuje pamiętać, że nie były to nasze zasady, ale lewicy, zarówno w sferze gospodarki jak i kultury czy obyczajów. Był odległy od wiary i Kościoła dlatego warto pomodlić się za jego duszę! – napisał na Twitterze Krzysztof Bosak.

W podobnym tonie na temat zmarłego polityka wypowiada się Robert Winnicki.

– Śmierć Kornela przywołuje na pamięć szereg wspomnień. Dużo rozmów odbywanych wiele lat temu, jeszcze na Dolnym Śląsku. Np. gdy myśmy tworzyli komitet Polski Wrocław on proponował łączenie środowisk anty-establiszmentowej prawicy i… radykalnej lewicy. Zawsze nieszablonowo :) – napisał na Twitterze polityk z Konfederacji.

– Jedno z jego najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych wystąpień sejmowych było tym, gdy powołał się na dobro i wolę narodu stojące ponad prawem, ponad konstytucją. Gdy je wygłosił podszedł do mnie i powiedział: wiesz, ja tak m. in. interpretuję Dmowskiego. Dyskutowaliśmy – dodaje Winnicki.

– Opuszczaliśmy klub Kukiz w podobnym czasie, wiosna 2016. Kornel zaproponował mi wstąpienie do swojej partii, pokazał kartkę z mocno lewicowym, fragmentami, programem. Powiedziałem: Kornel, za bardzo szanuję Ciebie i swoje przekonania. Rób swoje, ja buduję Ruch Narodowy. Rozumiał – wspomina członek Konfederacji i Ruchu Narodowego.

Paweł Kukiz powiedział, że w momencie, kiedy dowiedział się o śmierci Kornela Morawieckiego, poczuł ściśnięcie w gardle ze względu na ich wieloletnią współpracę.

– Pamiętam, jaki byłem dumny, że zdecydował się startować (do Sejmu) z moich list, jako legenda „Solidarności Walczącej” – wspomniał Kukiz – Kornel Morawiecki jako człowiek był człowiekiem ideowym, z całą pewnością.

– Często i gęsto pojawiali się wokół niego ludzie, którzy wykorzystywali jego naiwność wypływającą z tego, że traktował wszystkich ludzi na dzień dobry jako ludzi dobrych. Często rzeczy złe, które zarzucano Kornelowi wynikały z tego, że to jego wrodzone dobro, pozapolityczne, powodowały taką naiwność, którą wykorzystywali źli ludzie, a winy szły na Kornela – powiedział lider Kukiz’15.

Kukiz nie ukrywa, że drogi polityczne K. Morawieckiego i jego się rozeszły, a między politykami nie było najlepiej.

– Na szczęście kilka miesięcy temu wzajemnie sobie wybaczyliśmy różne rzeczy – ja jemu, on mnie, kiedy każdy już wiedział, że ma swoją drogę polityczną – zaznaczył.

Kornela Morawieckiego wspominają również członkowie rządu.

– Marszałek Kornel Morawiecki nie żyje. To wyjątkowo zasmucająca wiadomość. Sercem jestem z rodziną i przyjaciółmi Zmarłego. To człowiek, którego dokonania na trwałe zapisały się w dziejach niepodległej Polski. Cześć Jego pamięci – napisała na Twitterze marszałek Elzbieta Witek.

– Chciałbym wyrazić słowa współczucia dla pana premiera Morawieckiego i jego rodziny w związku ze śmiercią ojca. To jest rzecz, która każdego uderza – utrata osoby bliskiej, zwłaszcza gdy był tak bardzo związany ze swoim tatą, nie tylko w wymiarze rodzinnym, ale i w związku z działalnością publiczną, w której jego ojciec był na pewno przewodnikiem i punktem odniesienia – powiedział Zbigniew Ziobro dziennikarzom w poniedziałek w Sosnowcu.

– O Kornelu, bo tak bardzo wiele osób o nim mówiło, można powiedzieć, że takim ludziom, jak on zawdzięczamy wszystko, co dobre dzieje się w Polsce od kilkudziesięciu lat: wolność, rozwój, optymizm, suwerenność – podkreślił minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

– Kornelu, będziemy to kontynuować. Dziękujemy ci za to, co zrobiłeś dla nas wszystkich. To był wielki honor, że mogliśmy go znać, współpracować z nim i zawsze na niego liczyć. To był jeden z ostatnich autorytetów, który był nam wszystkim bardzo potrzebny. Cześć jego Pamięci – zaznaczył Gliński.

– Ojczyzna straciła dzisiaj jedną z najwybitniejszych postaci kilku ostatnich dziesięcioleci. Panie Marszałku Seniorze, nie zapomnimy o Panu, o Pana bohaterstwie i bezinteresownej miłości do Polski i Polaków! – napisał na Twitterze marszałek senatu Stanisław Karczewski.

Również ci, którym z obecnym rządem zawiadywanym przez syna Kornela Morawieckiego jest nie po drodze, wspominają dziś legendę Solidarności Walczącej.

– Panie Premierze, proszę przyjąć serdeczne wyrazy współczucia dla Pana i całej rodziny – napisał Donald Tusk na Twitterze.

– Będziemy pamiętać o Pańskim Ojcu i jego pracy dla naszej Ojczyzny – dodał b. premier.

– Odszedł Kornel Morawiecki, twórca i legenda Solidarności Walczącej. W latach 80-tych uczył mnie konspiracji i walki o wolną Polskę. Cześć i chwała Jego pamięci – napisał Grzegorz Schetyna.

– Bardzo smutna wiadomość. Zmarł Kornel Morawiecki. Szanowny Panie Premierze, w tym trudnym czasie proszę o przyjęcie szczerych wyrazów współczucia dla Pana i całej Rodziny – napisała na Twitterze kandydatka na stanowisko premiera z ramienia PO-KO Kidawa-Błońska.

Kornel Morawiecki został również wspomniany przez ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.

– Ze smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci Marszałka Seniora Sejmu Kornela Morawieckiego. Niech spoczywa w pokoju” – napisała na Twitterze Mosbacher. Przekazała też premierowi Morawieckiemu wyrazy głębokiego współczucia – napisała Georgette Mosbacher.

Źródło: Twitter/PAP