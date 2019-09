Rodzina na swoim na całego. Radna PiS i żona ministra w KPRM jest ekspertem w GIS. Ile zarabia?

Żona ministra w Kancelarii Premiera Macieja Wąsika, Romualda Wąsik, to warszawska radna. Jak ustaliła „Wirtualna Polska”, pracuje również jako ekspert w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Szefem GIS zaś jest Jarosław Pinkas, do niedawna również minister w Kancelarii Premiera. Sam Wąsik zaprzecza, by miał tu miejsce nepotyzm.

W rejestrze korzyści majątkowych znajduje się dokument Wąsika datowany na 29 lipca. Znajduje się w nim informacja o zatrudnieniu żony w GIS.

Romualda Wąsik to z wykształcenia chemik i biochemik, absolwentka Wydziału Chemii UW i Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Z ustaleń WP wynika, że Wąsik rozpoczęła pracę w GIS 1 kwietnia. Jest ekspertem w Departamencie Nadzoru nad Środkami Zastępczymi.

– Pani Romualda Wąsik została wyłoniona w toku naboru jako najlepszy kandydat w postępowaniu. Jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Nie korzysta z przywilejów członka korpusu służby cywilnej, również w zakresie finansowym – poinformował rzecznik GIS Jan Bodnar.

Jednak z przejrzystością jest tutaj poważny problem. Rzecznik podesłał link do rekrutacji zamieszczonej na stronie Kancelarii Premiera. Nabór ogłoszono 1 października 2018 roku, 11 października zaś zakończono przyjmowanie ofert. Poszukiwano głównego specjalistę do spraw: nadzoru, sprawozdawczości i analiz w Departamencie Nadzoru nad Środkami Zastępczymi. O stanowisku eksperta nie ma mowy.

W informacji z 29 marca czytamy, że „nabór zakończony bez zatrudnienia kandydatki/kandydata”. Z kolei 1 kwietnia pojawiła się w GIS Romualda Wąsik.

Nie wiadomo, ile zarabia żona ministra Kancelarii Premiera w GIS. Rzecznik odpowiedział, że wynagrodzenie jest zgodne z rozporządzeniem. Średnie zarobki w GIS wynosiły w 2017 roku 4,4 tys. zł brutto, całkowite z dodatkami zaś 6,7 tys. zł. W ubiegłym roku były to odpowiednio kwoty 4,7 tys. zł i 6,7 tys. zł.

– Moja żona posiada odpowiednie kwalifikacje i ma doświadczenie naukowe, do zajmowania tego stanowiska. Jest z wykształcenia chemikiem i biochemikiem, jest absolwentką Wydziału Chemii UW oraz Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Posiada doktorat z chemii i biochemii w Polskiej Akademii Nauk. Ma w swoim dorobku wiele prac naukowych, także w języku angielskim. Zna dwa języki obce: angielski i francuski. Jest profesjonalnie przygotowana do pracy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Wystartowała w konkursie, przeszła procedurę naboru, spełniła wszystkie kryteria – powiedział wp.pl Maciej Wąsik.

Maciej Wąsik jest sekretarzem stanu w KPRM, wiceszefem koordynatora ds służb specjalnych

Źródło: wp.pl