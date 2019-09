To już dziś! Startuje NCzas TV. Gościem będzie Konrad Berkowicz

To już dzisiaj, na ekranach waszych monitorów po raz pierwszy zagości nowy, jak na razie, internetowy kanał – NCzas TV. Gościem pierwszego, premierowego programu na żywo będzie wiceprezes partii Wolność i kandydat Konfederacji z list w Krakowie, Konrad Berkowicz.

Program na żywo rozpocznie się o godzinie 18:30. Głównym tematem 45 minutowej rozmowy będzie medialna cenzura dotycząca Konfederacji oraz ataki i kłamstwa ze strony mediów. W trakcie programu znajdzie się również czas na pytania od widzów.

Przyszły takie czasy, że bez telewizji, żadne przedsięwzięcie medialne nie może istnieć. My mamy tygodnik, mamy portale i w tej chwili przechodzimy do świata obrazu, świata dyskusji na żywo, świata telewizyjnego. Jak wiemy, w USA istnieje telewizja Fox News i do tego poziomu chcielibyśmy dojść jak najszybciej – zapowiada Tomasz Sommer, redaktor naczelny NCzas.com

Od dziś telewizja NCzas TV nadawać będzie codziennie programy na żywo, start o godzinie 18:30. W większości będą to programy z zaproszonymi do studia gośćmi oraz komentarzami autorów z portalu NCzas.com.