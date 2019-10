Czeka nas okropne załamanie pogody! „Mortimer” będzie siał spustoszenie w Polsce [PROGNOZA POGODY]

Do Polski dotarł niż Mortimer, który sieje spustoszenie w Polsce. Już od poniedziałku porywisty wiatr i silne opady deszczu dają się Polakom we znaki. To niestety nie jedyny taki dzień, a pod znakiem słabej pogody stanie cały tydzień.

Pogodę nad Polską zdominuje niż znad Skandynawii, który sprawi że czeka nas prawdziwe załamanie pogody. Polarno-morskie masy powietrza napłyną do naszego kraju z kireunku północno-wschodniego.

– Jedynie we wtorek przejściowo, bo na jeden dzień, napłynie do nas z południowego zachodu cieplejsze powietrze pochodzenia śródziemnomorskiego – prognozują synoptycy Cumulusa.

Nieprzyjemna aura utrzyma się aż do soboty. Porywistemu wiatrowi towarzyszyć będą opady deszczu, te jednak nie będą zbyt intensywne. Porywy wiatru będą osiągać prędkość nawet do 90 km/h.

Z kolei temperatura w ciągu dnia w nadchodzącym tygodniu temperatura będzie wahać się od 10 do 15 stopni Celsjusza, cieplej jedynie we wtorek, kiedy termometry będą wskazywać od 18 do 21 stopni Celsjusza.

W drugiej połowie tygodnia szczególnie chłodne będą noce, kiedy temperatura spadnie w okolicach zera, w najzimniejszych miejscach kraju termometry pokażą 3 stopnie Celsjusza.

Prawdziwe uderzenie jesieni czeka nas jednak dopiero w przyszłym tygodniu. Wówczas temperatury spadną do wartości 10-11 stopni Celsjusza w ciągu dnia, w kolejnych tygodniach termometry będą wskazywać jednocyfrowe wartości.