Jedyny taki sondaż przedwyborczy! Na kogo Polacy NIE zagłosują? Jest kilka zaskoczeń

Takiego sondażu jeszcze nie było. Po raz pierwszy zapytano Polaków – na kogo, na pewno, nie zagłosują w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Wyniki mogą być dla wielu sporym zaskoczeniem.

Okazuje się, że tak jak we wszystkich sondażach, tak i tutaj, wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Aż 40 procent ankietowanych wskazało, że na pewno nie zagłosują na partię Jarosława Kaczyńskiego.

Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Koalicja Obywatelska. W tym przypadku antypatię do porozumienia PO, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej oraz Zielonych ma 28 procent badanych.

Najbardziej zaskakujące może być trzecie miejsce w sondażu. Na podium z 10 procentami znajduje się bowiem Konfederacja. Niewiele mniej, bo 9 procent zdobyła koalicja partii lewicowych.

Choć samo zestawienie wydaje się dość ciekawe, to jednak część ekspertów stwierdziła, że dane zawarte w sondażu mogą być nieprawidłowe. Dlaczego? Otóż ich zdaniem, dość znacząca grupa osób, która odpowiadał na pytanie, nie zrozumiała go. Szczególnie „zagrożoną” grupą mogą być emeryci, którzy nie do końca zdawali sobie sprawę, za czym głosują.

