Portret Banksy’ego przedstawiający tył jego głowy sprzedany za MONSTRUALNĄ kwotę! Tymczasem to może być fałszywka! [FOTO]

Obraz, na którym rzekomo przedstawiona została potylica słynnego artysty ulicznego Banksy’ego, został wylicytowany za 35 tys. funtów czyli ok. 175 tys. złotych.

Kwota ta kilkukrotnie przerosła prognozy ekspertów Sotheby’s. Ów portret został wykonany przez Chrisa Levine’a, któremu ponoć udało się uchwycić tył głowy słynnego ulicznego artysty.

„Ponoć” ponieważ trudno ocenić, czy portret na pewno jest autentyczny. Kupiec musi wierzyć na słowo autorowi pracy, który w swoim portfolio ma zdjęcia m.in. Dalajlamy czy Królowej Elżbiety II.

Licytacja odbyła się w domu aukcyjnym Sotheby’s London. Eksperci od sztuki nie ocenili fotografii tak wysoko jak kupiec, sądzili ono że portret maksymalnie pójdzie za 5 tys. funtów.

Join 10 people right now at "A Portrait of the Back of Banksy's Head Just Sold for $43,650 at Auction" #cheers #cameras #photography #technology #petapixel #portrait #auction #banksys #banksy #sold #head https://t.co/rNceQR8ogq pic.twitter.com/XTG6cR6ZXl

— Cheers for Cameras (@camera_cheers) September 21, 2019