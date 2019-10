Rosjanie przeprowadzili test międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Odpowiedź Amerykanów wkrótce [VIDEO]

Rosja przetestowała międzykontynentalny pocisk balistyczny. W środę podobny test przeprowadzą Stany Zjednoczone.

Rosyjska armia dokonała testowego odpalenia międzykontynentalnej rakiety balistycznej (ICBM) Topol-M w kodach NATO określanej jako SS-27 Sickle B.

Pocisk został odpalony z podziemnego silosu znajdującego się na rosyjskim kosmodromie w Plesiecku położonym 180 km na południe od Archangielska i trafił w cel znajdujący się na półwyspie Kamczatka.

Topol-M jest trzystopniowym pociskiem balistycznym na paliwo stałe. Rakieta ma zasięg ponad 10.000 km i jest uznawana za najbardziej precyzyjną ze wszystkich rosyjskich rakiet klasy ICBM. Może być odpalana zarówno z podziemnych silosów jak i z wyrzutni mobilnych.

#Видео На космодроме Плесецк сегодня состоялся учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» стационарного (шахтного) базирования, цель которого – подтвердить летно-технические характеристики комплексаПоставленные цели пуска достигнуты: техническая готовность МБР «Тополь-М», находящихся на боевом дежурстве в РВСН, подтверждена. Эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку на полуострове Камчатка.#Минобороны #РВСН #ТопольМ #ПускиРакет #МБР #Плесецк #Испытания #БоеваяПодготовка Opublikowany przez Минобороны России Poniedziałek, 30 września 2019

Na środę 2 października US STRATCOM zaplanował test międzykontynentalnej rakiety balistycznej Minuteman III. Zostanie wystrzelona z bazy AFB Vandenberg w Kalifornii.

LGM-30G Minuteman III to trzystopniowy międzykontynentalny pocisk balistyczny na paliwo stałe będący na wyposażeniu U.S. Air Force. Może przenosić 3 głowice termonuklearne W78 o mocy 350 kT na odległość do 13 000 kilometrów. Rakieta znana jest z wyjątkowej dokładności: CEP wynosi zaledwie 200 metrów.