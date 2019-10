Ojciec Rydzyk jest wściekły! Zdenerwował go znany serial TVP. Poszło o promowanie środowisk LGBT. Kurski wyleci ze stanowiska?

Ojciec Tadeusz Rydzyk jest wściekły! Zakonnik z Torunia od lat walczy z ideologią gender, którą stara się piętnować kiedy tylko może. Ostatnio w jednej z audycji „Radia Maryja” ostro zaatakował Jacka Kurskiego i seriale publikowane na TVP! Poszło o promowanie środowisk LGBT.

O. Rydzyk w jednej z audycji „Radia Maryja” mocno zaatakował pro-pisowskie media.

– Jak dziś wygląda TVP? Są tam emitowane filmy i seriale, gdzie pokazuje się „piękną rodzinę” składającą się z dwóch panów. Jeden z tych panów jest „żoną”, a drugi – „mężem”. Rozmawiałem z różnymi decydentami w Polsce. Mówią oni, że są jakieś umowy – jakie umowy? Na zgorszenie? Tam pokazali, że ta „rodzina” z dwóch panów, to piękna rodzina, a te normalne to patologia – denerwował się na antenie swojego radia przyjaciel Jarosława Kaczyńskiego.

Co prawda toruński duchowny wprost nie powiedział o jaki dokładnie serial TVP chodzi, ale łatwo się domyślić, że prawdopodobnie mowa tutaj o serialu „Barwy Szczęścia”, gdzie wśród bohaterów są pary homoseksualne.

Dalej Ojciec Rydzyk atakuje TVP i dziwi się, że mimo czterech lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, w TVP promowane są środowiska LGBT.

– Czy nie jest to sączenie zła? Cztery lata rządzi już Prawo i Sprawiedliwość i oczywiście, w TVP jest dużo dobra i dzięki Bogu, ale nie wystarczy jedynie transmitować Mszy św., a potem pokazywać takie seriale. Mówię to głośno, aby apel trafił do prezesa TVP. Nie mam nic do stracenia. Przecież nie będą mnie szantażować – mówił wściekły Rydzyk.

Jak wiadomo, elektorat „Radia Maryja” liczony jest w setkach tysięcy jak nie milionach wyborców. Czyżby posada Jacka Kurskiego wisiała na włosku? Jak mocno podpadnie toruńskiemu duchownemu, Jarosław Kaczyński może dokonać roszad w telewizji publicznej.

Źródło: Radio Maryja