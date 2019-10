Stopa bezrobocia w strefie euro wynosi 7,4%, ale średnia w całej UE jest dużo niższa!

Strefa euro obejmująca 19 państw wykazuje się wg Eurostatu średnią bezrobocia w wysokości 7,4% (dane na sierpień 2019). W całej UE, czyli we wszystkich 28 krajach jest to tylko 6,2%. Są to najlepsze wyniki w UE od 2000 roku.

W całej UE bez pracy pozostawało 15, 432 miliona osób, z czego 12, 169 miliona w strefie euro. Od lipca pracę znalazło 111 000 pracowników.

Wśród państw członkowskich najniższe stopy bezrobocia w sierpniu 2019 r. odnotowano w Czechach (2,0%), w Niemczech (3,1%) oraz na Malcie i w Polsce (3,3%). Zaraz za nami są Węgry (3,4%). Najwyższe stopy bezrobocia zaobserwowano w Grecji (17,0%), w Hiszpanii (13,8%), Włoszech (9,5%) i Francji (8,5%).

Wzrost bezrobocia nastąpił w ciągu roku w Danii (z 4,9% do 5,0%), na Litwie (z 6,1% do 6,6%) i w Szwecji (z 6,3% do 7,1%). Największe spadki zaobserwowano w Grecji (z 19,2% do 17,0%), na Cyprze (z 8,2% do 6,8%), w Bułgarii (z 4% do 2,0%), Hiszpanii (z 15,0% do 13,8%) i w Chorwacji (z 8,1% do 6,9%).

Wg @EU_Eurostat w sierpniu w PL mieliśmy historycznie niskie bezrobocie (3,3%). W połączeniu ze wzrostem zatrudnienia i rosnącymi płacami potwierdza to dobrą kondycję #PolskaGospodarka i jest pozytywną prognozą na przyszłość👍➡️https://t.co/JtYfxNmKsB pic.twitter.com/AKcsyMO8mZ — Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (@MPiT_GOV_PL) September 30, 2019

Źródło: Eurostat