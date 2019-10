Szokujące statystyki! Młodzi Polacy tonął w długach. To już ponad miliard zł, a rekordzista musi oddać 3,5 miliona

Szokujące dane opublikował Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor i Biuro Informacji Kredytowej. Młodzi Polacy zadłużają się na potęgę! Ich długi przekraczają już miliard złoty. Zaszczytny tytuł rekordzisty ma 23-latek z 3,5 mln złotych na minusie.

Co ciekawe, choć wydawać by się mogło, że najbardziej zadłużonymi powinni być mieszkańcy Mazowsza, to jednak najwięcej dłużników znajdziemy w dolnośląskim, lubuskim i zachodniopomorskim.

Młodzi, którzy wpadną w kłopoty albo już je mają, powiększają swoje zaległości w znacznie szybszym tempie niż starsze pokolenia – przyznaje prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

Eksperci BIG InfoMonitor wyliczyli, że w trzy lata zaległości 18-24 latków wzrosły o połowę. Po czerwcu 2016 r. ich średnie przeterminowane zobowiązanie wynosiło 4,9 tys. zł, a teraz dochodzi do 7,1 tys. zł. Zaległości wszystkich niesolidnych dłużników przez trzy lata powiększyły się o jedną trzecią.

Rok temu największy dłużnik (22-latek) miał niecałe 1,9 mln zł zaległości, a w tym roku rekordzista (23-latek) ma na minusie niemal 3,5 mln zł. W dziesiątce obecnych rekordzistów pojawiły się cztery kobiety, podczas gdy przed rokiem była jedna – wyliczyło BIG InfoMonitor.

Razem wszyscy młodzi mają ponad 1 miliard zł zaległości – wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz z bazy BIK. Prawie 526 mln zł stanowią zaległości pozakredytowe, a ponad 535 mln zł – zobowiązania kredytowe.

Źródło: PAP / NCzas.com