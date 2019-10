[TYLKO U NAS] Konfederacja w koalicji rządzącej z PiS?! Berkowicz: „Kaczyński nie miałby żadnych skrupułów” [VIDEO]

Jarosław Kaczyński nie miałby z tym (red. koalicja z Konfederacją) żadnego problemu. […] Pamiętam, jak Kaczyński mówił o Samoobronie, że nigdy nie będzie koalicji z tymi ‚warchołami’, a jak tylko PiS potrzebował koalicjantów, to zawiązał ją z LPR i Samoobroną – mówi Konrad Berkowicz odnosząc się do kwestii ewentualnej koalicji Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.

Polityk w rozmowie z NCzas TV odpowiadał m.in. na pytanie dotyczące przyszłości Konfederacji, jeśli ta uzyskałaby wynik dający miejsca w parlamencie. Jedno z nich dotyczyło ewentualnej koalicji z PiSem.

Tego nie można byłoby nazwać współpracą. To jest czysta wymiana dwóch formalności. Jedna formalność – wy przegłosowujecie naszą ustawę, a my popieramy powstanie rządu. Tu nie ma najmniejszej współpracy, to jest czysta wymiana handlowa. To jest czysty biznes – podkreślił Berkowicz.