Holandia sparaliżowana! Masowe protesty farmerów przeciwko absurdalnej polityce klimatycznej [VIDEO]

Setki ciągników i kombajnów zablokowało drogi w Holandii. Tamtejsi farmerzy protestują w ten sposób przeciwko rządowej polityce klimatycznej. Wskazują, że ta może doprowadzić do upadku jednej z najważniejszych holenderskich gałęzi przemysłu.

Główne protesty odbędą się we wtorek w Hadze. Organizatorzy spodziewają się, że przybędzie nawet 10 tys. rolników. Farmerzy domagają się jasnej, długoterminowej i sprawiedliwej polityki rolnej.

W drodze do Hagi rolnicy poruszają się maszynami rolniczymi głównymi ulicami i autostradami w Holandii. Służby oszacowały, że w ten sposób powstały korki o łącznej długości 1100 kilometrów.

1050 km file door #boerenprotest . Vooral in het midden van het land is het bizar druk. Daarmee is het de drukste #ochtendspits ooit! pic.twitter.com/RzZAyqEwYC

Głównym powodem protestów farmerów jest niewłaściwa polityka, która jest następstwem polityki klimatycznej. – Nie jesteśmy sadystami, nie wykorzystujemy zwierząt i nie zanieczyszczamy środowiska. Nasze firmy traktujemy jak największy skarb – mówił jeden z protestujących rolników.

Farmerzy wskazują, iż wysoce niesprawiedliwe jest, że polityka klimatyczna uderza głównie w nich, podczas gdy inne gałęzie przemysłu, jak np. lotnictwo, pozostają nietknięte. Holenderski rząd nałożył limity na liczbę zwierząt w gospodarstwie, a także na emisję dwutlenku węgla wytwarzaną przez farmy.

– Jesteśmy jedynym sektorem, któremu udało się zmniejszyć produkcję fosforanów o 20 procent. Nikt nas nie słucha, a tylko my trzymamy się umów. To nam się nie podoba – wskazywał inny z protestujących.

Farmerzy zapowiadali protest od kilku dni, a Holendrzy stoją za nimi murem. Z przeprowadzonych sondaży wynika, że 89% proc. badanych popiera działania rolników.

Według holenderskiej organizacji rolników (LTO), eksport z prawie 54 000 gospodarstw rolnych w 2018 roku był wart 90,3 miliarda euro.

The Netherlands: Huge farmer protest

Thousands of farmers are heading to Dutch government to protest against climate change measures.

89% of Dutch people support the farmers.#NoFarmersNoFood pic.twitter.com/7GjSWc3qrq

— Oh boy what a shot (@ohboywhatashot) October 1, 2019