Wściekli aktywiści Antify otoczyli starszą kobietę. Nie pozwolili jej przejść przez ulicę!

Członkowie lewackiej Antify otoczyli starszą kobietę i nie pozwolili jej przejść przez ulicę. Sytuacja wydarzyła się w Kanadzie podczas protestów zorganizowanych przeciwko konserwatywnemu politykowi Maxime Bernierowi.

Haniebna scena miała miejsce podczas niedzielnego protestu Antify w miejscowości Hamilton w prowincji Ontario. Lewacy protestowali przeciwko Bernierowi, który organizował zbiórkę pieniędzy na nową, utworzoną przez niego, prawicową partię polityczną. Bernier to również zadeklarowany przeciwnik urzędującego premiera Kanady, Justina Trudeau.

Podczas ulicznego spędu członkowie Antify nawet nie pozwolili przejść przez ulicę starszej kobiecie, która poruszała się przy pomocy chodzika. Jeden z wściekłych aktywistów krzyczał w stronę kobiety i wykonywał agresywne gesty.

Protesty uliczne wywołane przez zamaskowanych Antifiarzy skończyły się bójkami. Jak poinformowała miejscowa policja, aresztowano cztery osoby.

Antifa protesters scream at & block elderly couple outside an event featuring conservative politician @MaximeBernier & @RubinReport. Further violence broke out, leading to two arrests. Mohawk College had faced massive campaign to cancel the event. pic.twitter.com/D49dTcMi4X

— Andy Ngo (@MrAndyNgo) September 30, 2019