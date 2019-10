Czy Żydzi przejmą Hiszpanię? 127 tys. Sefardyczyków złożyło wnioski o hiszpańskie obywatelstwo

Z końcem września upłynął termin na składanie wniosków o przyznanie obywatelstwa hiszpańskiego przez potomków Żydów sefardyjskich, którzy zostali wypędzeni z tego kraju w XV w. Jak informuje BBC, tego typu pisma złożyło 127 tys. osób.

Władcy Hiszpanii wydali w XV w. specjalny edykt, na mocy którego Żydzi mieli przejść na katolicyzm albo opuścić kraj. Wielu z nich przeniosło się wówczas do Afryki Północnej, na Bałkany, do Turcji, a także do Ameryki Łacińskiej.

Według szacunków obecnie żyje na świecie ok. 2 mln Żydów sefardyjskich. Z kolei słowo „Sefard” oznacza Półwysep Iberyjski.

W 2015 r. parlament Hiszpanii uchwalił ustawę, która umożliwiła uzyskanie obywatelstwa potomkom Żydów, którzy zostali przed wiekami wydaleni z tego kraju. Wnioski w tym przedmiocie złożyło 127 tys. osób.

Najwięcej ich wpłynęło z Ameryki Łacińskiej, a konkretnie z Meksyku – ok. 20 tys. Na dalszych miejscach są takie państwa jak Kolumbia i Wenezuela.

Każdy z wnioskodawców musiał udokumentować związek rodzinny ze średniowieczną Hiszpanią, co okazało się trudne dla wielu osób. Konieczne było także świadectwo sefardyjskiego pochodzenia uzyskane za pośrednictwem hiszpańskiego notariusza.

Żydzi będą mogli także zachować swoje obywatelstwo. Muszą jednak zdać testy z kultury i konstytucji Hiszpanii oraz wykazać się znajomością języka hiszpańskiego lub jego żydowskiego dialektu. Nie muszą przeprowadzać się na Półwysep Iberyjski, a uroczystość nadania obywatelstwa będzie odbywać się w konsulacie w kraju ich zamieszkania.

