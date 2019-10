Donald Trump ostro! „To co się dzieje to nie impeachmentem, to próba zamachu stanu”

Donald Trump napisał we wtorek na Twitterze, że mogące zakończyć się impeachmentem amerykańskiego prezydenta śledztwo Izby Reprezentantów w sprawie jego lipcowej rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, jest „próbą zamachu stanu”.

– Doszedłem do wniosku, że to, co się dzieje, nie jest impeachmentem, to zamach stanu, którego celem jest odebranie narodowi jego władzy, jego głosu, wolności, drugiej poprawki konstytucji, jego religii, armii, muru na granicy i praw nadanych przez Boga obywatelom Stanów Zjednoczonych Ameryki! – napisał na Twitterze Trump.

As I learn more and more each day, I am coming to the conclusion that what is taking place is not an impeachment, it is a COUP, intended to take away the Power of the….

