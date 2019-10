Kolejna porażka PiS na arenie międzynarodowej? Wojciechowski z „niewielkimi szansami na akceptację” po przesłuchaniu

Według ustaleń „Rzeczypospolitej” występ Janusza Wojciechowskiego przed komisją w Parlamencie Europejskim nie przypadł do gustu eurodeputowanym i polski kandydat ma raczej „niewielkie szanse na akceptację”.

Jeśli okazałoby się to prawdą, to byłaby to już kolejna tego typu porażka Prawa i Sprawiedliwości na tym polu. Możliwe jednak, że Polska będzie mogła wystawić innego kandydata.

Gra jest warta świeczki ponieważ Komisarz ds. Rolnictwa to jedno z ważniejszych unijnych stanowisk, a polscy rolnicy dostający niższe dopłaty od swoich zachodnich odpowiedników bardzo liczą na jakąś interwencję w tej kwestii.

Pierwszej komisji Wojciechowski nie przeszedł. Według oficjalnej wersji Polak miał przygotować do 14 października szereg pisemnych odpowiedzi, którymi zjednałby sobie europosłów, jednak informator „Rzeczypospolitej” uważa, że sprawa jest już i tak przesądzona.

– Decyzja w tej sprawie już zapadła – twierdzi źródło dziennika.

Według ustaleń „Rzeczypospolitej” polski kandydat ma raczej „niewielkie szanse na akceptację”.

Źródło: Rzeczpospolita