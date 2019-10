Kolejny SONDAŻ potwierdza! Konfederacja walczy o trzecie miejsce a PSL o polityczne życie

Z sondażu Kantar opublikowanego na portalu Europe Elects wynika, że wszystkie pięć ogólnopolskich komitetów wchodzi do Sejmu. PSL zalicza wielki spadek, zaś Konfederacja osiąga prawie 8 proc.

Na pierwszym miejscu znajduje się PiS z wynikiem 44,4 proc. Jest to wzrost o 6,8 proc. w stosunku do poprzedniego badania. Drugie miejsce zajmuje zaś Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,1 proc. Jest to spadek o 0,6 proc.

Podium zamyka SLD z wynikiem 11,1 proc., co jest spadkiem o 0,1 proc.

Czwarte miejsce należy do Konfederacji. Na jedyne prawicowe ugrupowanie w tych wyborach chce głosować 7,8 proc. Polaków. To wzrost o 3 proc. w stosunku do poprzedniego badania.

Ostatnie miejsce należy do PSL, które ledwo przekracza próg wyborczy. Wynik 5,6 proc. jest potężnym spadkiem w stosunku do poprzedniego badania aż o 8,3 proc.

– W #TVP i tak usłyszycie, że #PiS jest najwspanialszym rządem, #PO jest najgorsza, a #Lewica, cóż, ich „zapraszają, ale się nie cieszą”… Natomiast #KONFEDERACJA nie istnieje w publicznej telewizji – poza wczorajszą debatą, którą według internautów wygrał nasz przedstawiciel, Jacek Wilk – skomentował na Facebooku Jakub Grygowski, członek Rady Krajowej i pełnomocnik partii KORWiN w Wielkiej Brytanii.