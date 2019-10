Masakra! Utopił 6-letniego syna we wrzątku! W ten sposób chciał wypędzić z niego demony…

Masakra w USA. Szaleniec utopił we wrzątku swojego 6-letniego syna! Gdy został zatrzymany przez policjantów, tłumaczył ze łzami w oczach, że jego syn został opętany przez demona… i konieczne było przeprowadzenie na nim egzorcyzmu.

Jak podaje „Fox News”, do tego makabrycznego incydentu doszło w rezerwacie indian Yaqui. Syn Pablo Martineza, jak twierdził ojciec miał być niezwykle agresywny i jak podkreśla „złośliwy”. Ta dość popularna u małych chłopców nadpobudliwość, według ojca oznaczała tylko jedno – opętanie przez demona.

Więc szalony ojciec postanowił wypędzić tego „demona”. Siłą zabrał go do łazienki pod pretekstem kąpieli w wannie. Gdy chłopiec niechętnie zaczął się myć, nie spodziewał się, że zaraz rozpęta się istne piekło. Martinez odkręcił gorącą wodę i przez kilka minut trzymał głowę syna pod strumieniem wręcz wrzącej wody, by jak twierdzi wypędzić złego ducha z ciała 6-latka.

Przerażony, cierpiący malec krzyczał wniebogłosy, usłyszał to jego brat, który widząc kaźnie braciszka pobiegł do matki. Ta zaalarmowana przez krzyk dziecka otworzyła drzwi i zobaczyła, że jej syn jest podtapiany. Rzuciła się na pomoc dziecku, błagając opętanego małżonka o litość dla 6-latka.

Szaleniec nie dawał za wygraną i mimo płaczu dziecka i błagań kobiety, twierdził mordując dziecko, że „musi to zrobić” – musi wypędzić demona. Wtedy Romelia Martinez najpierw zadzwoniła do pastora z lokalnej wspólnoty, a gdy ten nie odbierał, na policję.

Funkcjonariusze podjechali pod dom Martinezów i najpierw rozmawiali z ojcem. Ten miał dziwnie się zachowywać, podnosić ręce do góry i mówić, że „zrobił to”. Wtedy miał opętańczym głosem powiedzieć policjantom, że jego dziecko opętał demon i on musiał „ocalić dziecko”…

6-latek został przewieziony do szpitala, gdzie stwierdzono jego zgon. Miał on 15 proc. poparzonego ciała. Szaleńcowi za morderstwo grozi dożywocie.

Źródło: Fox News