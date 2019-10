Matka chce zmienić płeć swojemu synkowi! Ojciec dziecka walczy, by temu zapobiec

Jeff Younger i jego była żona, Anne Georgulas są rodzicami dwójki bliźniaków. W okolicach piątych urodzin dzieci matka stwierdziła, że jedno z nich jest dziewczynką uwięzioną w ciele chłopca. Od tego czasu trwa dramatyczna walka pomiędzy rodzicami – ojciec nie chce się zgodzić na zmianę płci syna.

Rojenia matki dziecka zaczęły pojawiać się po tym, jak w piąte urodziny bliźniaków jeden z synów ubrał się w sukienkę. Zdroworozsądkowy rodzic stwierdziłby, że to jedynie zwykła zabawa. Niestety, w XXI wieku takie zachowanie u dziecka może według co wrażliwszych na działanie lewicowej indoktrynacji matek, oznaczać że jest ono tzw. transpłciowcem.

I tak ta szalona kobieta zaczęła robić wszystko by zniszczyć psychikę swojego syna, a jego ojca doprowadzić do skraju wytrzymałości. Gdy zapisywała dzieci do przedszkola, to nieszczęsnego synka zapisała jako „Lunę”.

Ciekawe, że jakby ów dzieciak wyszedł zimą na dwór w krótkim rękawku, to nikt by raczej nie uwierzył, że jest foką w skórze małego dziecka, i może rzeczywiście nie jest mu zimno. Tymczasem przebieranki pięciolatka w urodziny mają oznaczać, że tak naprawdę jest innej płci, niż wskazywałyby na to powierzchowne oględziny.

Ojciec zachował zdrowy rozsądek i walczy z kobietą o to aby siedmioletniego dziś chłopca, nie poddawać szkodliwej dla zdrowia terapii hormonalnej.

Według taty, syn pod nieobecność matki zachowuje się jak zwykły siedmiolatek.

Niestety zlewicowane sądy stanęły po stronie kobiety, co skończyło się poważnym ograniczeniem praw rodzicielskich Jeffa. Na niekorzyść pana Youngera w oczach sądu przemawia fakt, że jego była żona jest z zawodu lekarzem.

Strach pomyśleć o skutkach terapii, której kobieta może poddać syna wbrew woli jego ojca.

