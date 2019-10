Mocny bilans 16 lat Polski w Unii: „Najniższe zarobki, najdroższy ZUS, jesteśmy najbiedniejsi a miliony wyjechały z kraju”

Na portalu dobryruch.co.uk dokonano bardzo surowej oceny członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Bez cenzury!

– W polskich telewizjach można usłyszeć kwik zachwytu, jak to Unia Europejska nam „wszystko daje”. Tymczasem Polska jest od 16 lat w Unii Europejskiej – i co to Polsce dało? Ano dało, najniższe zarobki, najdroższy ZUS, masową emigrację i prawie najniższe bogactwo na osobę w całej UE – czytamy na dobryruch.co.uk.

Podkreślono, że przez ten cały czas z Polski wyjechało na stałe około 4 mln Polaków. Zaś „Polska powoli wymiera”.

Podkreślono też, że płaca minimalna jest „prawie najniższa w całej UE”, zaś „ZUS dla samozatrudnionych, który niszczy polskie rodziny i ich przedsiębiorczość, jest proporcjonalnie do zarobków, najwyższy w całej Europie”.

– Na dokładkę posiadamy najmniej majątku na osobę w całej Unii – a poziom wzrostu cen usług i towarów, czyli inflacja też jest prawie najwyższa w całej UE – napisano na portalu.

Autor wpisu przypomina też, że za cztery miesiące ZUS dla przedsiębiorców wyniesie 1450 zł. – Kto to wytrzyma, przecież to 350 EURO na osobę, kto to wytrzyma w kraju, w którym zarabia się 3.5 raza mniej niż w Niemczech – pyta autor. Porównuje też to do sytuacji, gdyby niemieckiemu przedsiębiorcy nakazano płacić 1050 euro co miesiąc tylko na ZUS. – Przecież to niemożliwe – ocenia.

– Przez tak wysoki ZUS Polacy mają blokadę na bogacenie się, to sposób na permanentne wypychanie Polaków na nędznie opłacany etat lub na emigrację – podsumowuje.

