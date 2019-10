Nabożeństwo przebłagalne wobec roślin za wyrządzone im zło! Eko-oszołomstwo jawnie staje się religią [VIDEO]

W protestanckim „Union Seminary” działającym przy Uniwersytecie Kolumbia odprawiono „nabożeństwo” do roślin. Eko-oszołomy modliły się do roślin, przepraszając je za zbrodnie ludzkości przeciwko florze całego świata. Hucpa odbyła się w ramach zajęć.

„Nabożeństwo” odprawione zostało w ramach zajęć z prof. Claudio Carvalhaesem. Uczelnia z dumą ogłosiła, że jest to „liturgiczna odpowiedź” na „kryzys klimatyczny”.

„Union Seminary”, w którym odbyło się wydarzenie, jest obecnie afiliowane przy Uniwersytecie Kolumbia. Organizatorzy podkreślili, że ich kaplica jest miejscem modlitw „wyznawców różnych tradycji religijnych”.

– „Union Seminary” od dziesięcioleci słynie z prób łączenia chrześcijaństwa i lewicowego liberalizmu. Seminarium założyło w 1836 roku dziewięciu prezbiteriańskich pastorów. Dziś kształci ludzi różnych religii i niewierzących do pracy na rzecz sprawiedliwości społecznej – podaje pch24.pl.

Ciężko zrozumieć, o co chodziło tak naprawdę organizatorom poza zrobieniem show. We wszelkich religiach bowiem modlitwy przebłagalne polegają na przepraszaniu czczonego bóstwa za zbrodnie i grzechy ludzi. Rośliny zaś nie rozumieją, co ludzie mówią i nie są w stanie zrozumieć, że ktoś się modli, szczególnie do nich.

To jednak nie pierwsze „nabożeństwo” wobec roślin, choć po raz pierwszy w kaplicy. Wcześniej członkowie organizacji „Earth First!” przepraszali drzewa i zapewniali, że nie chcieli ich skrzywdzić.

