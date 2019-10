Nauczyciel z małej wioski w Kenii stał się „najlepszym nauczycielem na świecie”. Dostał milion dolarów, które przeznaczy na…

Franciszkański ksiądz został pierwszym afrykańskim nauczycielem, który został w międzynarodowym konkursie wyróżniony tytułem najlepszego nauczyciela świata.

Kenijski zakonnik, 36-letni o. Peter Tabichi został wyróżniony takim tytułem za rok 2019 przez Fundację Varkey z siedzibą w Dubaju. Globalna Nagroda Nauczyciela to niemal nauczycielska nagroda Nobla, a premia wynosi tu milion dolarów.

Pieniądze przeznaczy na swoją „misję”. Tabichi jest nauczycielem matematyki i fizyki i członkiem zakonu franciszkanów. Pracuje w publicznej szkole średniej w swojej wiosce w Kenii. W tym liceum jeden nauczyciel przypada na 58 uczniów, a jeden komputer dla ponad 400 nastolatków. Ksiądz sam często kupuje im mundurki i pomaga materialnie także ich rodzinom.

Pomimo takich trudności, szkoła ma świetne wyniki. O. Peter Tabichi daje dodatkowe lekcje nawet w weekendy. Stworzył „klub rozwoju talentów”, stara się zapoznawać uczniów z eksperymentami naukowymi, chociaż przy użyciu prostych i dostępnych materiałów.

Jego podopieczni startują z powodzeniem w krajowych i międzynarodowych konkursach naukowych. Dzięki poświęceniu wszystkich nauczycieli i ciężkiej pracy uczniów wiejska szkoła Kerikou osiąga doskonałe wyniki (jej absolwent wygrał np. nagrodę Royal Society of Chemistry UK).

Od czasu zdobycia tytułu został zaproszony przez Donalda Trumpa i Kongres USA, przemawiał w ONZ, aby dzielić się doświadczeniami i pomysłami w dziedzinie edukacji. Wierzy, że pieniądze z nagrody pozwolą uczyć dzieci, które w przyszłości jako inżynierowie i naukowcy zmienią także Afrykę. Niech się taki Sławomir Broniarz podejścia do zawodu uczy…

