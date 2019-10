Niecodzienny klient w jednym z włoskich sklepów z ubraniami. Do środka wszedł… jeleń [VIDEO]

Jeleń, który stracił orientację w terenie, wszedł do sklepu z ubraniami w centrum górskiego kurortu Cortina d’Ampezzo w Dolomitach na północy Włoch – podały we wtorek lokalne media. Dorodne zwierzę zostało uśpione i odtransportowane do lasu.

Gdy jeleń o dość dużych rozmiarach, mający około czterech-pięciu lat wszedł do sklepu, skrył się wśród wieszaków. Jak podkreślił miejscowy portal informacyjny, najwyraźniej zwierzę uznało butik za jedyne bezpieczne miejsce w sezonie polowań.

Aby przyjść mu na ratunek, policja zamknęła cały plac w centrum. Przybyli na miejsce weterynarze uśpili jelenia, a potem uwolnili go w lesie.

– Wszystko zostało rozwiązane w najlepszy z możliwych sposobów – oświadczył burmistrz Gianpaolo Ghedina, który obserwował tę niecodzienną operację.

Źródło: PAP