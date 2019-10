Ohydne komentarze zwolenników „totalnej opozycji” po śmierci Kornela Morawieckiego. I to jest ich „strefa wolna od nienawiści”?!

To przechodzi ludzkie pojęcie! Zwolennicy „totalnej opozycji” nie mają żadnych zahamowań. Dla nich polityczny przeciwnik to wróg i koniec – tutaj nie ma żadnych wartości. Po śmierci Kornela Morawieckiego w sieci pojawiły się skandaliczne, bestialskie wpisy. – Mam nadzieję, że to nie koniec umieralności w PiS – pisze jeden z internautów.

Jak podaje „Gazeta Polska Codziennie” po śmierci Kornela Morawieckiego na grupach zwolenników „totalnej opozycji”, w tym w grupie „Polska bez hejtu” padły niecenzuralne, paskudne słowa.

– Mam nadzieję, że to nie koniec umieralności w PiS

– Teraz czekam na kurdupla

– Takiej szmaty się nie żałuje – to część komentarzy, jakie według gazety umieścili w internecie przeciwnicy obecnej władzy w jakże zabawnie nazwanej grupie „Polska bez hejtu”…

– Ja czekam na Kaczysmroda, ale śmierć się jego brzydzi dotknąć – pisze kolejna internautka.

O to nie które przykłady z FB gdzie był obrażany śp Kornel Morawiecki i to do nich powróci z podwojoną siła pic.twitter.com/7w3MPQ6Vz5 — Tomasz (@Tomasz45739197) October 1, 2019

Jak czytamy w „GPC”, większość autorów tych paskudnych komentarzy ma na zdjęciach profilowych Lecha Wałęsę czy logo „konstytucja”. Co już jest groteską – wielu z nich ma także podpis pod zdjęciem – „strefa wolna od nienawiści”…

Przypomnijmy, że Kornel Morawiecki zmarł w poniedziałek w wieku 78 lat. Był założycielem Solidarności Walczącej, legendą opozycji w czasach PRL i marszałkiem seniorem Sejmu. Andrzej Duda nadał mu Order Orła Białego.

Źródło: Gazeta Polska Codziennie