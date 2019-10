Polacy chodzą na zakupy z coraz grubszym portfelem! A od przyszłego roku ceny jeszcze gwałtowniej wystrzelą w górę

Wydajemy na zakupy coraz więcej, a podwyżki płac nie rekompensują nam rosnących cen. To, co mówi obecna ekipa rządząca, że rosnąca konsumpcja wystarczy, aby pobudzić gospodarkę, okazuje się nieprawdą.

Aby wspiąć się w rozwoju gospodarczym na wyższy poziom, niezbędne są innowacje i inwestycje, a tych nie przybywa, gdyż w niestabilnym pod względem prawnym kraju inwestorzy obawiają się o swój kapitał.

Już odczuwamy to w portfelach, które muszą być znacznie grubsze, by kupić to samo, co przed rokiem. Jak wylicza „Rzeczpospolita”, produkty i usługi zakupione przez hipotetyczną czteroosobową rodzinę podrożały w sierpniu 2019 r. w stosunku do sierpnia 2018 r. o 4,9 proc.

W koszyku cenowym uwzględniono ceny 37 artykułów i usług, które najczęściej kupują rodziny: mięsa, nabiału, owoców, warzyw, zimnej i ciepłej wody, paliwa, podstawowych artykułów higienicznych. W sierpniu br. statystyczna rodzina zapłaciła za nie o 58 zł więcej niż rok temu. W największym stopniu zdrożała cebula oraz ziemniaki – kosztują w tym roku ponad dwa razy więcej niż w ub.r. Znaczącą poszły w górę także ceny herbaty i cukru.

Największym kosztem w koszyku zakupowym jest paliwo. Rodzina zużywająca miesięcznie 20 litrów benzyny wydała w sierpniu 2019 r. na ten cel 102,8 zł. Znacznym kosztem jest także opłata za ciepłą wodę – przy założeniu, że miesięczne jej zużycie wynosi 4 metry sześcienne, jest to ponad 90 zł. Ponad 52 zł miesięcznie wydaje rodzina na opłaty za wywóz śmieci. Ponad 100 zł średnio kosztuje wizyta u lekarza specjalisty. Wszystkie te wydatki wzrosną, gdyż nie ma powodu, by liczyć na wyraźny spadek inflacji w najbliższym czasie – twierdzą eksperci.

Według prognoz Polskiego Instytutu Ekonomicznego, we wrześniu wzrost cen i usług konsumpcyjnych powinien wynieść w ujęciu miesiąc do miesiąca 0,2 proc., natomiast w ujęciu rok do roku – 2,7 proc. Eksperci przewidują jednak, że już od przyszłego roku ceny gwałtownie wystrzelą w górę.

– Konsumenci z pewnością odczują nieuchronny wzrost cen energii. Dość prawdopodobne jest, że zakupy w dyskontach i hipermarketach obciążone zostaną podatkiem handlowym. W obliczu zbiegu w czasie tych zjawisk wzrost cen z perspektywy konsumenta jest nieuchronny – komentuje Sonia Buchholtz, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Źródło: rp.pl