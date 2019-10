Powstała gra komputerowa „Warsaw”. Można w niej wcielić się w powstańca warszawskiego [VIDEO]

Powstała inspirowana „Darkest Dungeon” gra strategiczna RPG pt. „Warsaw”. Można w niej wcielić się w powstańca warszawskiego.

Podczas rozgrywki w „Warsaw” gracz walczy o przywrócenie kontroli nad Warszawą i odbudowę Polski. Sama gra „dzieje się” w miesiącach powstania warszawskiego, poczynając od 1 sierpnia 1944 r., kiedy to pozorny postęp wojsk radzieckich zainspirował polski ruch oporu do odzyskania stolicy. Nie ma tu żadnej konkretnej narracji ani historii, a gra niekoniecznie zawiera jakiekolwiek przekaz o naturze lub okolicznościach otaczających Powstanie, ale skupia się na przedstawieniu dramatycznego doświadczenia szlachetnej walki ludzi o odzyskanie tego, co utracone.

„Warsaw” podobnie jak jej główna inspiracja „Darkest Dungeon”, dzieli się na warstwę strategiczną, i taktyczną. Gracz może wyposażyć drużynę ogniową, przeczytać historie różnych postaci, uzupełnić zapasy, rekrutować ochotników, naprawiać broń, pozwolić rannym żołnierzom leczyć się i złożyć hołd poległym bohaterom Powstania.

Cele w grze są rozłożone na dwuwymiarowej mapie jednej z wielu dzielnic Warszawy, a gracz musi nawigować drużyną ogniową przez place i labiryntowe wąskie uliczki, unikając patroli i realizując wyznaczone cele.

Twórcami gry jest firma Pixelated Milk.

Źródło: YouTube/culturedvultures.com