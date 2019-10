Sławomir Mentzen gwałci intelektualnie bandę czworga. Po tym nikt nie odważył się zadać mu pytania [VIDEO]

Sławomir Mentzen uczestniczył w poniedziałek w debacie pt. „Po prostu Polska” na antenie radia RMF FM. Oto jak odpowiedział na pytanie jednego ze słuchaczy.

– Jaki macie pomysł na finansowanie obecnych zobowiązań emerytalnych po wprowadzeniu po wprowadzeniu dobrowolnej składki ZUS? – takie pytanie przeczytał dziennikarz prowadzący debatę. Chodziło oczywiście o to, że Konfederacja jest przeciwna przymusowym ubezpieczeniom.

– Mój pomysł jest następujący aby wprowadzić nowy rodzaj obligacji o bardzo długim terminie zapadalności w wieku, w momencie przejścia danej osoby na wiek emerytalny. Byłby, póki co, w okresie przejściowym przymusowy wykup tych obligacji przez pracowników. Czyli jak do tej pory mają fikcyjny, taki wirtualny zapis w ZUS-ie, a tak otrzymywaliby taką obligację oprocentowaną pomiędzy oprocentowaniem obligacji skarbu państwa, a stawką rewaloryzującą emerytury i trik byłby na tym, że tymi obligacjami można by było handlować w związku z tym gdyby ktoś chciał je sprzedać – mówił Mentzen.

– Ale tak poza trikiem, konkretnie. Nie płacę składek ZUSu więc nie dorzucam się do emerytur dzisiejszych emerytów – przerwał mu prowadzący.

– Ale ja opisuje dokładnie mechanizm finansowy, a Pan mi przerywa. Pieniądze z tych obligacji szły by na wypłaty obecnych emerytur, a ktoś kto nie chciałby oszczędzać, mógłby ją sprzedać na wolnym rynku. I z doświadczeń ekonomii behawioralnej i psychologii wiemy, że efekt inercji i lęku przed stratą, sprawiłby, że masowy tych obligacji by ludzie nie sprzedawali – dokończył wywód ekonomista z Konfederacji.