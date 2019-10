Tego nikt się nie spodziewał. Pogoda w październiku kompletnie zwariuje. Meteorolodzy zaskoczeni! [PROGNOZA POGODY]

Pogoda w październiku kompletnie zaskoczy! Jak się okazuje ma być to dość ciepły miesiąc, jednak z falami ciepła przeplatanymi chłodem, takim jak ten który obecnie pojawił się w naszym nieszczęśliwym kraju.

Prognoza pogody na październik może zaskakiwać. Jak się okazuje nad naszym krajem przejdą fale ciepłego i chłodnego powietrza, które mieszając się ze sobą doprowadzą do burz i gwałtownych wyładowań.

Tych nie będzie jednak wiele, w najbliższym miejscu znakiem charakterystycznym mają być długie okresy niskich temperatur i ociepleń. W najbliższych dwóch tygodniach temperatura ma stopniowo spadać, tak że ostatecznie osiągnie zaledwie kilka stopni Celsjusza w najcieplejszym momencie dnia.

Średnia temperatura w październiku ma jednak utrzymywać się powyżej średniej wieloletniej. Jednocześnie dość często może niestety padać deszcz, a nawet pojawią się burze i wyładowania atmosferyczne. Temu towarzyszyć będzie nieprzyjemny wiatr, który w porywach może być doprawdy silny.

Do tego uciążliwe mogą okazać się długie okresy pochmurne, które sprawią, że dopływ promieni słonecznych będzie mniejszy niż we wrześniu. Ponadto prognozowane są dni z gęstą mgłą, jak liczne i z jak intensywną mgłą jednak nie wiadomo.

Średnia temperatura dzienna w październiku ma wynieść 10 stopni Celsjusza, co będzie wynikiem wyższym niż te notowane w ostatnich latach. Niech to jednak nas nie zmyli, bowiem już w październiku zdarzą się pierwsze dni, kiedy to w nocy temperatura spadnie poniżej zera stopni Celsjusza.

