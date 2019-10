Ten huragan to prawdziwy potwór i właśnie nadciąga nad Europę! Najpotężniejszy w historii kontynentu! [VIDEO]

Huragan, który właśnie nadciąga nad Europę określany jest mianem „potwora”. Fachowcy nadali mu imię „Lorenzo” i jest najsilniejszym w historii huraganem, który przeszedł nad wschodnim Atlantykiem.

Lorenzo spustoszył już Azory, a teraz zmierza do Portugalii kontynentalnej i Wysp Brytyjskich. „Potwór” maksymalną prędkość osiągnął w niedzielę 29 września.

Choć od tego czasu jego siła maleje, to wciąż jest śmiertelnie niebezpieczny. 2 października Lorenzo dotarł do Azorów, a jego siła wiatru wynosiła wtedy 163 km/h.

Portugalskie wyspy zostały całkowicie spustoszone, 40 domów zostało doszczętnie zniszczonych, a 200 osób trzeba było ewakuować.

– 30 lat temu nie byłoby możliwości, by tak silne huragany formowały się nad wschodnim Atlantykiem. Im cieplejsze będą jego wody, tym częściej będziemy mieli do czynienia z tak potężnymi wiatrami – powiedział synoptyk AccuWeather w Pensylwanii, Dan Kottlowski sugerując, że jest to najsilniejszy huragan w najnowszej historii kontynentu.

Na Azorach po przejściu huraganu zablokowanych zostało 61 dróg. Wiele domów zostało odciętych od prądu. Lorenzo ma dotrzeć do Portugalii kontynentalnej już jutro.

🇵🇹🌀#Lorenzo Cat1 deja daños en Puerto Lajes das #Flores. Respecto al Twitt2 las ráfagas máximas Oficialmente fueron 163km/h registradas en Is #Corvo, Metereología Portugal IPMA comunicó que es posible un registro mayor proveniente de Sts ubicadas en zonas mas altas.

📸Is #Flores pic.twitter.com/aufrPyR390 — 🛰️GE0_Twitts (@GE0_Twitts) October 2, 2019

🇵🇹🌀#Lorenzo Cat1: Puerto Pinho, Ciudad Horta-Isla de Faial, mas temprano el Mar rebasó un Muro protector y desbordó hacia Calles cercanas, el despliegue de las Brigadas y Bomberos han mantenido el control y apoyo permanente a la Población reubicando algunas Familias.

📸Is #Faial pic.twitter.com/UsnyRjdlRz — 🛰️GE0_Twitts (@GE0_Twitts) October 2, 2019

Źródło: Fakt.pl/Twitter