Tragiczny wypadek w Gorlicach. W zderzeniu osobówki z ciężarówką zginęło dwóch 18-latków

W Gorlicach doszło do tragicznego zderzenia osobówki, którą podróżowało pięciu 18-latków, z ciężarówką. Dwóch młodych mężczyzn zginęło na miejscu.

Do czołowego zderzenia doszło na łuku drogi. Zginął kierowca i pasażer samochodu osobowego marki alfa romeo. Jeden z 18-latków zginął na miejscu, a drugi – mimo wysiłków lekarzy – zmarł w szpitalu. Pozostałym osobom nic się nie stało.

– Zderzenie czołowe samochodu ciężarowego volvo z samochodem osobowym marki alfa romeo. W volvo podróżowały dwie osoby, a w alfie romeo pięć osób, z czego jedna zginęła na miejscu, a druga była w ciężkim stanie – wyjaśnia młodszy brygadier Dariusz Surmacz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach.

Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza z prokuratorem, którzy dokonują oględzin miejsca wypadku.

– Droga na odcinku od ul. Korczaka do ul. Wyszyńskiego była zablokowana. Powołany biegły do spraw rekonstrukcji wypadków wypowie się co do przebiegu i przyczyny wypadku. Ustali także, z jaką prędkością poruszały się pojazdy – informuje rzecznik gorlickiej policji, Grzegorz Szczepanek.

